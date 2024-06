Alberto Suárez: "Que se preocupe Orsomarso; juegan bien, pero mi equipo es mejor"

Tras un apretado partido en donde el Real Cartagena logró superar 1-0 a Tigres en juego por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Primera B del fútbol colombiano, el director técnico de los 'heroicos', Alberto Suárez, se mostró seguro de lograr el tiquete rumbo a la final en la última jornada contra Orsomarso.

"Voy a contestar con arrogancia. Que se preocupe Orsomarso. A nosotros el lunes nos tienen que matar. Si tenemos que meter cuatro o cinco, lo vamos a intentar porque nosotros no representamos al Real Cartagena, representamos a Cartagena y a Bolívar y sabemos que arrastramos ese lastre", con gran confianza declaró en primera instancia el DT.

A renglón seguido, aseguró que tiene la certeza de lo que es capaz de hacer su equipo, denotando la alta seguridad del entrenador de cara a conseguir un potencial tiquete rumbo a la final. "Orsomarso es un equipo bien dirigido, con buenos jugadores, pero ellos vienen a clasificarse a nuestra casa, ellos tienen la presión. Es un equipo joven, que juega bien, pero reconozco que es mejor mi equipo y sé qué pueden hacer y sé qué pueden lograr", aseguró el estratega de 63 años.

Más declaraciones de Alberto Suárez en rueda de prensa

¿Cuál va a ser el plan de recuperación para el partido contra Orsomarso?

"Nos recuperaremos físicamente y estamos ansiosos de que llegue el partido contra Orsomarso, porque sabemos que tenemos con que. Tenemos jugadores de experiencia, que arrastran a los más jóvenes. Ojala el partido fuera mañana, pero vamos a estar tranquilos. Hoy soñamos con hacer más de un gol, no se pudo, pero vamos para adelante, estamos vivos, sanos y tenemos una afición que nos espera, nos quiere y nos exige y vamos a responder a eso".

¿Está tranquilo con el resultado contra Tigres?

"No me voy tranquilo con el resultado, me voy tranquilo con el trabajo de los muchachos. Cuando hay dos postes y once ocasiones de gol y se hace una, es porque se hicieron bien las cosas y yo como entrenador quiero que se repita y ya se ha repetido muchas veces así que espero que Dios y la vida nos den lo que merecemos, pero uno sigue molesto porque creo que la diferencia hubiera podido ser menor y vamos a pelear hasta el último momento por llegar a la final".

¿Qué hacer respecto a la falta de gol?

"Las estadísticas son referentes y nada más y el día que perdimos contra Orsomarso, hicimos 13 ocasiones de gol y ellos lograron dos y nos metieron dos. Ahora toca aprender y mejorar eso".