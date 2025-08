Alejandro Restrepo: "Si es expulsión que sea, y si es tarjeta amarilla, que sea en todas partes"

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín, compareció ante la prensa luego de conseguir una victoria 1-0 sobre Millonarios, en partido que correspondió a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2025. Unos tres puntos que reconfortan mucho al rojo paisa, que le permitió llegar a los siete puntos, tras cinco compromisos. No sólo generó su análisis del resultado, sino que también habló de la actuación del árbitro, Carlos Betancur.

El Medellín marcó en los primeros minutos por intermedio de José Ortiz y luego logró 'neutralizar' con presión al 'embajador', pese a que tuvo el control del balón menos que su rival.

¿Qué dijo Restrepo sobre el desempeño del árbitro Carlos Betancur?

"Primero soy entrenador de fútbol, no soy analista arbitral. No tengo redes, me muestran o tengo una personal, pero no soy de estar mirando. Me mostraron ahora y en los análisis se muestran jugadas muy parecidas a las que han pasado en distintas plazas en el país, hay un montón de situaciones y jugadas parecidas, se pone en riesgo la integridad de los jugadores y se ha sancionado con tarjeta roja. Nos llama la atención que la jugada contra el 'Polaco' (Francisco Fydriszewski) no se haya sancionado con expulsión porque nos parece similar a la que tuvo 'El Chino' (Sandoval) la semana pasada y las que han pasado en otros lugares, pero ya ustedes están encargados de analizarlas, hay muchos especialistas. Esperamos que ese criterio sea el mismo en todas las plazas, si es expulsión que sea, y si es tarjeta amarilla, que sea en todas partes", dijo Alejandro Restrepo, DT del Medellín.

Jugadores del Medellín y un festejo de gol contra Millonarios en el Atanasio Girardot. Colprensa

Otras declaraciones:

- Por qué Medellín retrocedió en el segundo tiempo...

Publicidad

"Creo que en ningún caso es coincidencia, hay un trabajo detrás, hay un planteamiento y una análisis del rival. Creo que jugamos ante uno de los equipos que mejor juega con balón, porque ya tiene un tiempo importante con David (González) y sus equipos juegan de esa forma, ellos también tenían que jugarse su partido porque no han arrancado bien y así fue, y nosotros también intentando que el equipo fuera más corto, cubriéramos todos los espacios, en el primer tiempo desde esas formas y estructuras pudimos hacer un gol más, en las transiciones tomar mejores decisiones. Al final uno entiende al hincha que viene a ver un espectáculo distinto, pero hoy (domingo) era importante sumar y meternos a los ocho o cerca, - no sé cómo quede la tabla al final de la jornada- , pero el equipo se entregó, trabajó y luchó; hay que valorar estos tres puntos".

-¿Por qué no jugó Jarlan Barrera?

Publicidad

"Si Jarlan estaba en el banco es porque estaba para jugar un rato, no estaba para acumular muchos minutos. Está volviendo, lleva mucho tiempo sin competir y creo que estamos haciendo un trabajo para que él se vaya sintiendo de a poco bien. Y si no entró es una decisión nuestra de cómo estábamos viendo el partido, de cómo se podía cerrar y cómo estaba el marcador, si hubiese entrado, lo hubiese hecho con disposición".

- Más análisis del partido

"Hoy (domingo) no fue un partido donde tuvimos el balón más que el rival, claramente no. Le concedimos el balón y apostamos por atacar los espacios libres que quedaban, el primer tiempo lo hicimos muy bien, el primer tiempo un poco dividida la posesión, pero en el segundo tiempo ellos ( Millonarios) la tuvieron más y nosotros intentos aprovechar los espacios libres; defendimos bien en nuestra área".

Medellín y Millonarios se enfrentaron en la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa