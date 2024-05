Independiente Medellín empató 1-1 con Defensa y Justicia, en la fecha más reciente de la Copa Sudamericana y el entrenador Alfredo Arias habló sobre el presente del equipo y las claves que lo mantienen con vida en el torneo continental, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

De entrada, el uruguayo se refirió a Always Ready, el rival que tendrá en la última fecha. "A veces trato de no mirar partidos que involucran en resultados, alcanza uno a sufrir con el de uno para estar sufriendo por el de otro, pero ayer sí lo miré. Porque tenemos un enfrentamiento inmediato con ellos y hay que hacer el análisis y además de visita. Es un equipo que no solamente juega bien en la altura sino, que tiene buenos jugadores y buen funcionamiento que lo han hecho competir muy bien contra Defensa y Justicia, César Vallejo y con nosotros. Va a ser un partido muy duro, pero nosotros sí o sí tenemos que ganar", manifestó el estratega.

Acto seguido, Arias reveló cual ha sido la fórmula para que el DIM siga siendo tan competitivo y sorprendió con su respuesta. "Nosotros arrancamos perdiendo 5-0 con Millonarios, después 3-0 con Junior y 3-0 con Alianza Petrolera, eso no nos condicionó en el comienzo, con partidos desastrosos. Todo ese camino no es benefició para algunas cosas y en otras nos perjudicó. Yo no sé si hubiésemos podido competir tan bien en la Sudamericana, sino hubiera pasado eso", dijo el charrúa.

Para el DIM no hay un mañana en Sudamericana y deberá ir con toda frente a los bolivianos. "Ahora nos toca cada refrendar la clasificación en casa y ya veremos cómo lo hacemos", añadió.

Defensa y Justicia vs. Medellín en juego de la Copa Sudamericana. ALEJANDRO PAGNI/AFP

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

Sobre Miguel Borja y su posible convocatoria

"En cuanto a lo de Néstor Lorenzo, yo respeto mucho lo que hacen mis colegas, él sabe porque hace su elección, tiene mucha más interacción con los jugadores. La variable no son solamente los números, hay otros matices".

El capitán en el DIM

"A mí me gusta que el capitán sea de la zona media, quu es donde está el posicionamiento natural del árbitro, en la mitad de la cancha, elegimos a Jaime Alvarado y ahora a Miguel Monsalve, para que él se sintiera un poquito más responsable".