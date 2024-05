Arturo Reyes: "Felicidad por los tres puntos, pero no debemos terminar como lo hicimos"

Junior debutó con triunfo en los cuadrangularesfinales de la Liga BetPlay I-2024. El 'tiburón', vigente campeón, mostró un buen juego contra Millonarios en el estadio Metropolitano y eso le sirvió para ganarle 2-1 y puntuar en el Grupo A. Los de Arturo Reyes dominaron en gran parte del juego y fueron letales en momentos clave.

Luego del compromiso de este sábado en la capital del Atlántico, el director técnico samario al servicio del 'rojiblanco', compareció en rueda de prensa y dio su opinión de lo que fue el desempeño de sus dirigidos.

"La verdad no debimos terminar de esa forma, pero creo que Junior hizo un buen juego, fue a buscar el partido y creo que en la mayor parte fue dominador", expresó de inicio Reyes en su charla con los medios de comunicación.

A renglón seguido, el timonel del Junior se refirió al calendario de partidos que le siguen no solo en liga colombiana, sino en la Copa Libertadores. Opinó que fue importante empezar con pie derecho en los cuadrangulares.

"Nosotros sabemos que antes de este partido tenemos nueve partidos en muy poco tiempo, en 'veintantos' días, y va ser necesario manejar las cargas y los minutos jugados, hicimos énfasis en tener más el balón. Felicidad porque los tres puntos eran importantes, pero no tenemos que terminar en la forma que terminamos, era un partido donde Junior fue superior y eso tenía que verse en el marcador, pero cometimos errores que tenemos que revisarnos y que no nos vuelvan a ocurrir".

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

Brayan Castrillo y Roberto Hinojosa, sus actuaciones

"'Toño' y Brayan hicieron un buen juego, no era fácil para ellos porque no tienen ese ritmo de competencia, sabíamos que les iba a costar. Cuando jugaron lo hicieron siempre en los últimos minutos y no es lo mismo empezar jugando. Pero creo que hicieron un partido importante tanto defensivo como ofensivamente".

Jermain Peña, el tema de la 'calentura' en los partidos

"En el caso de Jermain tendrá que aprender, ha pasado varias veces ya que no ha sabido manejar las emociones y tendrá que aprender. Hay que conversar con él y el grupo; tendremos que mejorar una situación como esa, es cuestión de que se atempere un poco, es un jugador de muchas condiciones e importante para nosotros. Tengo la plena seguridad de que estas cosas que le han pasado, le van a enseñar".

La manera en la que sale jugando Jermain Peña

"Hemos hablado con él en varias ocasiones personalmente, que cuando conduce es porque hemos movido primero a los atacantes y la idea es que trate de dejar a un buen rival y en el momento que ese rival salga, podamos encontrar a la espalda de él un hombre a la banda o adentro. Una vez él contrala dirigido debe encontrar rápido ese pase y no intentar seguir gambeteando".

Juan Pablo Vargas, de Millonarios, dijo que el juego fue parejo...

"Con respecto a lo que dice el jugador de Millonarios no tengo ningún comentario. Yo creo que nosotros sabemos que fue lo que hicimos bien en el campo, sabemos que tenemos que atemperemos un poco más, entender en qué momentos estamos y para lo que viene hacer cada vez juegos más consistentes, donde terminemos con mejor forma".