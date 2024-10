Boyacá Chicó ganó demanda en Copa Betplay y Medellín perdió los puntos que obtuvo en Tunja

Este viernes 25 de octubre, la Dimayor sorprendió a todos con una nueva resolución sobre el partido de ida entre Boyacá Chicó e Independiente Medellín, por la Copa Betplay 2024. El ente rector del fútbol colombiano falló a favor de los 'ajedrezados', quienes habían reclamado los tres puntos luego de que se aplazara el juego del lunes 21 para el martes 22 de octubre, ya que el 'poderoso' no pudo arribar al estadio a tiempo por el paro campesino.

Medellín arribó al municipio de Paipa el domingo para hospedarse y preparar los últimos detalles del encuentro. El lunes, al momento de salir rumbo al estadio La Independencia de Tunja, el paro campesino los tomó por sorpresa y por eso solicitaron jugar el martes.

La Dimayor dio el aval, mientras que en las horas de la noche, del mismo lunes, Chicó reclamaba los tres puntos ante la no presencia del DIM en cancha.

El partido se llevó a cabo el martes y dejó como ganador al conjunto antioqueño por marcador de 4-1, lo que suponía una amplia ventaja para el juego de vuelta en Medellín.

Ahora, la Dimayor cambió todo y le dio los tres puntos a los de Tunja, horas antes del encuentro de vuelta.

“AVOCAR DEMANDA Y RECLAMACIÓN DE LOS 3 PUNTOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A Y EL INDEPENDIENTE MEDELLÍN POR CUARTOS DE FINAL VUELTA (sic) COPA BETPLAY DIMAYOR 2024 TERCERO: SANCIONAR, a El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiséis millones de pesos ($26.000.000) por incurrir en la infracción contenida en los literales i) y l) del artículo 83 del CDU", se lee en el comunicado.

Las reacciones no se hicieron esperar y la primera respuesta vino de parte del club boyacense. "Es que el reglamento es claro. Un equipo tiene 24 horas antes en la sede del partido. Si el partido es en Medellín, no puede estar en Rionegro. Y así tenían ellos que estar en Tunja (no en Paipa). Nos avisaron media hora antes del partido que llegaban, cuando nosotros teníamos todo pagado. ¿Es que esto es una vaina de potrero? En eso es en lo que nos está convirtiendo Jaramillo. Hay muchos que se arrodillan ante el señor Jaramillo, pero yo no. Eso no va conmigo", dijo Eduardo Pimentel en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Dicho esto, ahora Medellín pierde la serie 3-0 y deberá remontar en el Atanasio Girardot y ante su hinchada, en la noche de este viernes 25 de octubre cuando se tiene previsto el duelo de vuelta.