Carlos Bacca dio las claves de Junior para triunfar en cuadrangulares de Liga Betplay II

Junior de Barranquilla ya se enfoca en lo que serán los cuadrangulares finales de la Liga Betplay II-2024. El 'tiburón' quedó ubicado en el grupo B junto al América de Cali, Deportes Tolima y el Once Caldas, siendo el debut frente a la 'mechita' en el Metropolitano, el próximo jueves. Precisamente sobre cómo deben encarar esta fase definitiva, Carlos Bacca dio los claves.

El capitán y gran figura del elenco 'currambero' aseveró que una de ellas es tratar de sumar en condición de visitante. El artillero porteño reconoció que todos los rivales del grupo serán difíciles, pero que sus contrincantes también deben reconocer que al frente tendrán a un Junior que entregará el todo por el todo.

"Hay que ganar los nueve puntos de local e ir de visitante y también ganar. No sirve ir por fuera y empatar. Yo creo que si tu ganas de visitante, haces tres, cuatro puntos, más los nueve de local, estás en la final. Esa va a ser la clave fundamental, ser fuerte de local como nosotros venimos siendo e ir por fuera y ganar un partido y empatar otro. Eso va a ser fundamental, pero no tenemos que irnos muy lejos, nosotros tenemos que pensar el partido a partido y el primer partido es América", esas fueron las palabras de Bacca Ahumada en charla con el periódico 'El Heraldo'.

Carlos Bacca celebrando con el Junior de Barranquilla Foto: Colprensa

El exjugador del Villarreal de España y Brujas, de Bélgica, entre otros, a su vez tuvo conceptos de los rivales de la zona. Pero, por ahora, el primer objetivo es vencer al América en el 'Coloso de la Ciudadela'.

"Serán partidos importantes contra rivales difíciles; pero así como es para nosotros también es para ellos. Ellos saben que enfrentan a Junior, nosotros jugamos el primer partido de local, que es fundamental. Va a ser importante que la gente nos apoye, que tengamos esa energía positiva y nosotros sacar los tres puntos. Nuestra mentalidad son esos tres puntos, de visitante ya veremos, pero nuestro primer objetivo es América, no tenemos que irnos más lejos porque de nada vale pensar en Tolima y Once Caldas si no sacamos los tres puntos de América. Lo primordial es lo que está aquí que es América", agregó el número '70' del Junior de Barranquilla.

¿A qué horas es Junior de Barranquilla vs. América?

Este partido por el grupo B de la primera jornada de cuadrangulares de la Liga Betplay II-2024 será este jueves 21 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche, y se jugará en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico.