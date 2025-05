César Farías confesó que se agarró a puños con un jugador del Junior: “Me tiré trompadas”

Junior de Barranquilla terminó siendo uno de los equipos protagonistas del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-I y de hecho hasta cerrando esa primera fase ganándole 2-3 a Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot. Con ese buen nivel el técnico César Farías y sus dirigidos esperan estar entre los que peleen por el título del primer semestre.

Eso sí, la campaña del equipo ‘tiburón’ ha tenido altas y bajas, y hasta rumores de supuestas discusiones y peleas en la interna del elenco rojiblanco, algo que se terminó confirmando este jueves.

El propio César Farías en una extensa entrevista que le dio a ‘El Heraldo’, confesó qué fue lo que pasó y que él mismo había mencionado en una rueda de prensa, sin dar nombres.

César Farías y su pelea a puños con jugador de Junior

“Fui yo, me tiré unas trompadas con Cuenú, entonces si me las tiro con José Cuenú me las tiro con cualquiera. Para que estén alerta los que se quieran pasar de la raya”, dijo de forma jocosa el estratega venezolano en dicha charla, confirmando que él fue el que se fue a las manos con el espigado defensor central.

Así las cosas, se acabaron los rumores que ponían hasta a Carlos Bacca como el protagonista junto a José Cuenú del altercado.

Ya en otros temas, a César Farías le preguntaron por su continuidad en Junior de Barranquilla para el siguiente semestre, en caso tal de que no logre ser campeón en esta Liga BetPlay 2025-I.

“Eso no es una pregunta para mí. Yo tengo un contrato hasta diciembre, es una pregunta para los jefes, pero siempre he recibido respaldo. Ya estamos planificando el semestre que viene”, dijo el entrenador venezolano.

Y para terminar contó sobre la llegada de Teófilo Gutiérrez, la cuál él avaló y que ha sido positiva en lo deportivo y en el grupo del Junior.

“Hay que reconocerles tanto a Alex Char como a Arturo que le tenían una fe ciega a Teo, y lo que ellos visualizaban, porque tienen ese termómetro social de la calle, tenían razón. En un momento pensé que era una exageración, pero lo reconozco públicamente que no, que ellos tenían claridad en lo que manifestaban y yo jamás me cerré a poder analizar las cosas”, mencionó sobre el controvertido y siempre polémico Gutiérrez Roncancio.