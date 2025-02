César Farías, DT de Junior, le marcó la cancha a periodista: "difiero contigo"

Junior de Barranquilla sumó tres puntos importantes tras vencer 2-0 a Once Caldas en el estadio Metropolitano, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2025. Con goles de Bryan Castrillón y José Enamorado, el equipo 'tiburón' mostró su solidez y contundencia en casa.

Desde el inicio, Junior dominó el encuentro y abrió el marcador al minuto 41, cuando Castrillón aprovechó una asistencia de Didier Moreno para definir con un potente remate de derecha. En la segunda mitad, el equipo dirigido por César Farías mantuvo el control y sentenció la victoria al 67', con una gran definición de Enamorado, quien sacó un remate cruzado para el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, Junior de Barranquilla llegó a seis puntos, producto de tres empates y una victoria que por ahora lo tienen en la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Declaraciones de César Farías

César Farías, DT del Junior. Junior.

Durante la rueda de prensa posterior a su primera victoria en el rentado local, César Farías se mostró conforme con el desempeño de sus dirigidos en el Metropolitano de Barranquilla.

"La gente hoy estuvo de principio a fin con su equipo. De parte muy personal mía estoy muy agradecido con todos y el resultado lo lograron los jugadores y ellos (hinchas)", fueron las primeras palabras del estratega venezolano.

No obstante, Farías interrumpió a un periodista remarcando que su equipo mostró una mejor cara contra Once Caldas: “Disculpa que te tenga que atajar. Difiero contigo. El equipo jugó fútbol. No le digas a la gente algo que la gente no vio, la gente hoy se fue feliz”.

Y agregó: "Son puntos de vista y yo me quedó muy contento. Los que entraron de cambios y los que entraron de inicio se vieron íntegros, por el respaldo del jugador número 12, que es la gente y generaron fútbol en el momento en el que se tenía que generar.

La próxima salida de Junior de Barranquilla será en condición de visitante con Boyacá Chicó en Tunja, por la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2025. El encuentro está programado para el martes 18 de febrero a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.