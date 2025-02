César Farías y el duro análisis, tras gol de pelota parada: "El viento estaba fuerte"

Tras igualar 2-2 frente a Águilas Doradas , este sábado, César Farías atendió a los medios de comunicación que dijeron presentes en la sala de prensa, del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El estratega ‘tiburón’ analizó del nivel del equipo barranquillero, que en dos partidos de local, solo ha podido sumar dos puntos: “El fútbol es de momentos. Nosotros no tenemos justificación, deberíamos tener hoy seis puntos y no los tenemos, pero que haya sido por el plan de juego, no creo, más allá que la responsabilidad sea de uno”.

“El fútbol es de momentos; el equipo tuvo para ganar dos o tres goles arriba, pero no fue así. El rival también tiene sus cualidades con las que intenta hacer las cosas bien. Tomamos riesgos por el deseo de ganar; también se frustra el deseo de no poder convertir las que he tenido. Ahora, todo lo que diga no tiene justificativo. Hay momentos en los que uno tiene que escuchar y hay que buscar de visitante esos puntos de local que hemos dejado ir”, agregó el entrenador juniorista.

*Otras declaraciones de César Farías:

¿Tácticamente Águilas dio un golpe sobre la mesa?

“No creo que por una pelota detenida, de un jugador que cabecea y no tenía registro de nunca haberlo hecho; fue más que se avivaron. Nosotros nos distrajimos, el viento estaba fuerte, ellos cobraron bien y nos hicieron el gol. Eso no tiene justificativos porque el fútbol es para vivos; sin embargo, de que nos hayan superado tácticamente, no creo que haya sido así. Ahora hay que reflexionar y ver cómo podemos sacar del máximo para mejorar”.

¿Le gusta este Junior, en materia ofensiva?

“Nuestros dos goles vienen de buena elaboración. El primero tiene una apertura muy buena, para un cambio que genera un pase en profundidad para Chará, que le centra la pelota a Carlos Bacca”.

“Ya en el segundo gol estamos presionando, recuperamos una pelota, queda en el lado derecho nuestro, pasa por los cinco carriles, José Enamorado la tiró adentro y ‘Titi’ Rodríguez pudo aprovechar el 2-2".

¿Cuál es la sensación que le queda del empate?

“Nosotros hemos podido haber hecho un gol más, porque Miller Bacca tuvo una y así hemos tenido más; cuando empiezas a ver pasa lo mismo que contra Cali, no definimos. Nosotros nos sentimos mal por no tener los puntos. Este equipo siempre es así, me decían los jugadores que siempre llegan a las últimas jornadas desesperados por clasificar, pero yo le quiero cambiar la historia al club, que podamos avanzar a las finales con un buen promedio, pero hay que hacer silencio y seguir trabajando como venimos haciendo”.

¿Qué decir de la hinchada?

“Yo veo la barra que va, han alentado los dos partidos. Hay gente que se expresa más y esto es fútbol, así es un club grande”.