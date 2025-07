Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Nacional 1-1 Santa Fe

La fecha 4 de Liga BetPlay 2025-II comenzó este viernes 25 de julio con dos partidos, que dejaron un saldo de una victoria y un empate, para arrancar las emociones de una nueva jornada del fútbol profesional colombiano en este segundo semestre.

A primera hora el Tolima venció 1-0 al Pereira con un solitario gol de Brayan Rovira, que le alcanzó al cuadro de Lucas González para sumar tres puntos.

Pero luego se vino el partidazo de la fecha en el estadio Atanasio Girardot en el que Atlético Nacional recibió al actual campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, en un cotejo que finalizó con empate 1-1, con goles de Edwin Cardona y Harold Santiago Mosquera.

Así se jugará el resto de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-II:

Sábado 26 de julio

4:00 pm Boyacá Chicó vs. Pasto

6:10 pm Once Caldas vs. Junior

8:20 pm América vs. Águilas Doradas

Domingo 27 de julio

4:00 pm Envigado vs. La Equidad

6:20 pm Unión Magdalena vs. Medellín

8:20 pm Fortaleza vs. Alianza

Lunes 28 de julio

6:00 pm Bucaramanga vs. Cali

8:10 pm Millonarios vs. Llaneros

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II: