La Liga Betplay I-2025 ya se prepara para su segunda jornada que arrancará este viernes con el partido entre Santa Fe y Tolima, que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Si bien todas las miradas siempre se concentran en los futbolistas, los árbitros también tienen importancia en el mismo con sus decisiones sobre el campo de juego.

Muchos de los fanáticos del balompié de nuestro país se hacen una idea de cuánto perciben las principales figuras en los clubes, pero poco se conoce del dinero que reciben los colegiados por arbitrar en cada juego.

¿Cuánto ganan los árbitros en el fútbol colombiano para este 2025?

Fue el analista arbitral José Borda el que reveló en una publicación en las redes sociales el dinero que percibirán los jueces central, afirmando que este 2025 le incrementaron el salario en un seis por ciento.

El árbitro principal recibirá un total de 2.900.000 pesos; los línea uno y dos un total de 2.104.000 cada uno, mientras que el cuatro árbitro se hará con la cantidad de 293.000 pesos. Por el lado del VAR percibirá unos 2.104.000, y el AVAR, un 1.450.000.

Además, Borda explicó cómo es el proceso de pago para los árbitros de nuestro balompié y sostuvo que para la final tienen un incremento significativo sobre los valores anteriormente establecidos.

"El pago que reciben los jueces en la Liga Colombiana lo realizan los clubes, lo hacen en efectivo y el Comisario de Campo en cada estadio es quien se encarga de cancelarles antes del partido previo al diligenciamiento de varios formatos y cuentas de cobro además de adjuntar el respectivo RUT", dijo el analista arbitral.

Y agregó: "Si por algún motivo un club no le paga al árbitro de turno, tiene hasta la mitad de tiempo para hacerlo, de no ser así, el juez debe informar a la Dimayor y ésta se encargará de pagarle al árbitro y descontarle estos valores al club, pero esto muy pocas veces sucede porque es una orden de la Asamblea de clubes y tienen la obligación. En la final la tarifa se incrementa un 50 por ciento más sobre los valores establecidos, lo mismo que cuando un partido no se juega y es aplazado para el siguiente día. Si por algún motivo el partido no se realiza el club local debe cancelarle a los árbitros las tarifas establecidas".