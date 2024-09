¿Cuántos técnicos han salido de los clubes colombianos de la Liga BetPlay 2024-II?

Este jueves 19 de septiembre, en horas de la tarde, el Deportivo Cali dio la noticia de que Hernán Torres dejó el cargo de director técnico de la institución, luego de que los resultados obtenidos en las primeras 10 fechas de la Liga BetPlay 2024-II no se le terminaran dando.

Si bien el equipo 'azucarero' no duró mucho sin entrenador, pues Sergio 'Barranca' Herrera fue anunciado a los pocos minutos de haberse anunciado la salida de Torres, el técnico ibaguereño terminó por sumarse a una larga lista de técnicos que han sido despedidos en el transcurso de la actual temporada.

Es por esto que, en Gol Caracol, le presentamos la lista de los directores técnicos que han dejado su cargo en plena mitad de campaña, sus equipos y las razones detrás de su salida.

¿Qué técnicos han salido de los equipos del fútbol colombiano?



Alfredo Arias, Independiente Medellín

Luego de perder como visitante 2-0 con el Deportivo Cali en Liga BetPlay, Alfredo Arias dejó el cargo, tras una seguidilla de partidos en donde no pudo encontrar el equipo ni lograr hacer funcionar a los jugadores de la mejor manera. “No hubo ninguna discusión, el despido estuvo decidido antes de cualquier otra palabra, fue todo", reconoció en su momento el DT.

Tras la salida del uruguayo, Alejandro Restrepo, quien llegó procedente de Alianza Lima.



Néstor Craviotto, Jaguares

Néstor Craviotto estuvo a cargo de Jaguares de Córdoba en su lucha por la permanencia en la primera división del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, los resultados durante las primeras fechas de la Liga BetPlay no salieron como se esperaba, razón por la cual, la directiva del equipo 'felino' decidió relegarlo del cargo para traer a Édgar 'Panzer' Carvajal.



Pablo Repetto, Atlético Nacional

Luego de haber armado el equipo a su gusto y tener un rendimiento bueno, aunque no perfecto, en las primeras fechas de la Liga BetPlay, Nacional sorprendió con el anuncio de salida de Pablo Repetto de la dirección técnica para posteriormente anunciar que el mexicano Efraín Juárez sería su reemplazo.

"La salida fue muy sorpresiva. Estábamos preparándonos para el entrenamiento del día martes y, justamente, me crucé con (Gustavo) Fermani. Él me manifestó que no iba a continuar. Estuvimos un rato charlando, y yo le pregunté los motivos porque, verdaderamente, no entendía por qué. Me dijo que no había conformidad con el juego del equipo", contó en ESPN el propio Repetto de cómo se dio su salida del conjunto 'verdolaga'.



Arturo Reyes, Junior de Barranquilla

Ya en la cuerda floja, luego de la eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores, luego de caer contra Colo Colo, Arturo Reyes fue sustituido por César Farías. Los resultados tanto a nivel nacional como internacional no acompañaron al equipo, hasta colmar la paciencia de hinchas y directivas.



Harold Rivera, Patriotas

En la lucha por la permanencia, los resultados que venía dejando Patriotas, dirigido por Harold Rivera, no eran los deseados, así, tras una dura derrota Atlético Bucaramanga, terminó siendo despedido del cargo.