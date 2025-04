De Jorge Bolaño a un sacerdote; "¿les presto para que paguen las quincenas en Cúcuta Deportivo?"

Aún se sigue hablando de Jorge Bolaño en los medios colombianos y también a nivel internacional. En medio de las honras fúnebres en la ciudad de Cúcuta, donde falleció el domingo pasado a causa de un infarto , se tuvo la iniciativa de llevar la carroza fúnebre a las instalaciones del estadio General Santander, como quiera que el otrora mediocampista terminó su carrera defendiendo los colores 'motilones', en la temporada 2012.

Al escenario deportivo asistieron futbolistas, aficionados y seguidores del popular 'Bolañito', cuyos familiares sintieron esa voz de aliento y solidaridad en estos momentos complicados.

Dentro de los asisitentes al General Santander se observó al sacerdote Fabián Staper, quien conversó con el periodista Fabio Poveda, de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y recordó un momento que ha tomado fuerza en las últimas hora de un acto del mediocampista en un complicado momento institucional del cuadro fronterizo.

"Justo acá en el arco sur, cuando yo terminaba de hacer deporte y los veía entrenar a los del Cúcuta, Bolaño se me acercó para pedirme un consejo. Me dijo: "a los muchachos no les han pagado, las familias no la están pasando bien, ¿les presto o les presto para que paguen la quincena?...Yo le dije: "haga lo que le dicte el corazón". Ahí se fue al camerino y les anunció a los demás jugadores que iba a prestar el dinero. Eso me marcó mucho, es la verdadera caridad y la fraternidad", contó Staper, quien también se vio compungido por el fallecimiento del exfutbolista de Junior, Parma y de la Selección Colombia.

Mientras tanto Poveda agregó que "acá en el estadio he visto gente del fútbol, hace poco llegó el profesor Alberto Gamero, el capitán del Cúcuta que es Mauricio Duarte, los seguidores del equipo cucuteño y los seguidores de Jorge".

¿Qué pasó con Jorge Bolaño?

Jorge Bolaño falleció mientras que participaba en una fiesta familiar en la capital del Norte de Santander. Al 'Bola', como lo conocían sus más cercanos, se le vio bailando y cantando, compartiendo con algunos niños y posterior a dicha celebración, presentó una picada en el pecho e instantes después murió.