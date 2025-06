Despejadas todas las dudas sobre figura del América, que interesa a equipo internacional

Luis Ramos es en la actualidad una de las figuras del América de Cali que compite no solo por destacar en los cuadrangulares en la Liga BetPlay I-2025, sino a nivel internacional donde aún tienen posibilidades latentes en los 'play-offs' de la Copa Sudamericana.

Su buen presente en los 'diablos rojos' lo ha puesto en los titulares de la prensa internacional, en especial de la peruana donde lo han vinculado con Universitario de Deportes. No obstante, en las últimas horas el propio técnico del cuadro 'estudiantil' salió al paso de los rumores y fue muy certero en sus palabras.

Fue así como Jorge Fossati habló del atacante oriundo de Trujillo, en Perú, y quien coincidió en la 'albirroja', a la cual precisamente él lo llevó. Destacó sus cualidades en el frente de ataque.

"No es cierto que esté requiriendo a Luis Ramos. Son solo especulaciones. No he hablado con nadie. Es un jugador que me gusta mucho y lo llevé a la selección, pero respeto profundamente a las instituciones y le pediría permiso a 'Polilla' (Jorge Da Silva", fueron las declaraciones de Fossati, timonel de Universitario a 'Zona Libre de Humo' y que replicaron en el prestigioso diario 'El Comercio'.

Luis Ramos, delantero del América de Cali. AFP

Publicidad

Y es que antes al propio jugador del América le habían consultado sobre estas especulaciones de mercado, y si bien reconoció que le pegaron el telefonazo a su empresario, está muy feliz en el rojo vallecaucano.

"No es ningún rumor lo de Universitario. Se han comunicado con mi empresario, pero estoy muy feliz aquí por la oportunidad que me está dando América de Cali", sostuvo Luis Ramos a los medios de comunicación en la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

Lo cierto es que Ramos Leiva ingresó de cambio en el partido que los 'escarlatas' empataron 1-1 con Independiente Medellín, en compromiso válido por la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga colombiana. En un duelo en el Atanasio Girardot donde los goles llegaron en los minutos finales y que prendió las alarmas por la lesión de Juan Fernando Quintero.

Ahora, el '9' se concentrará en la Selección Perú y los cotejos por Eliminatorias Sudamericanas. La 'albirroja' visitará a Colombia en Barranquilla, el 6 de junio, y luego recibirá a Ecuador, el 10 del mismo mes. Las clasificatorias al Mundial 2026 las podrá seguir EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y también en este portal: www.golcaracol.com