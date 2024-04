DT de Boyacá Chicó reclamó expulsión para jugador de Equidad que chocó con arquero Sebastián Arango

Este domingo, en el cierre de la jornada dominical de la Liga 2024-I del fútbol profesional colombiano, La Equidad venció 4-0 a Boyacá Chicó, en un partido que tuvo de todo: penalti, expulsiones, lesiones y goles.El director técnico de los 'ajedrezados', Jhon Jaime Gómez, habló en rueda de prensa sobre lo ocurrido en el estadio de Techo, en Bogotá.

De entrada, el estratega fue duro y contundente para hablar del encuentro, pues según él, no había que hacer un balance de nada. "Yo pienso que no hubo partido. Esa jugada del primer gol, luego viene la expulsión, en fin, un sinnúmero de situaciones que no jugaron a favor de nosotros hoy. Lastimosamente no hubo espectáculo, para nosotros que llevamos la peor parte, pues estamos muy tristes con todo lo que pasó, sobre todo con la lesión de Sebastián Arango. Un resultado en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero ya una lesión como la que sufrió él; nos tiene un poco preocupados y tristes", expresó Gómez.

Por si todavía no había quedado claro, el timonel resumió el juego en una sola frase: "No hubo partido, simplemente ocho jugadores trataron de jugar contra 11 del rival", sentenció.

La Equidad vs Boyacá Chicó, acción de juego. Colprensa.

Otras declaraciones de Jhon Jaime Gómez:

¿Qué se habló en el descanso?

"Ya con los dos expulsados ya no había nada qué hacer, en especial con una Equidad que es un equipo muy bueno, que está muy bien dirigido. Ya solo se trataba de pararnos bien y que no nos hicieran más goles, eso fue lo que se habló en el entretiempo. Ya era esperar que pasara el tiempo y que se acabara lo más pronto posible".

El DT y su reclamo

"Me gustaría que hicieran hincapié en la jugada de Sebastián Arango porque a nosotros nos expulsaron un jugador por imprudencia y si ustedes van a ver la jugada de nuestro arquero, él ya había ganado el balón y el jugador de La Equidad se le va encima, aunque no estoy diciendo que con mala intención".

Autocritica...

"El gol que nos hizo Equidad no me lo pueden hacer. Ellos hicieron un trabajo y lo hicieron muy bien. Obviamente la diferencia de ocho contra once, frente a un equipo que juega muy bien, hacen notar mucho la diferencia".

El estado de salud del arquero Sebastián Arango

"En esa jugada Sebastián Arango se llevó la peor parte, ya se llevaron a hacerle los respectivos exámenes médicos para ver qué tipo de lesión tiene, pero por las expresiones que él tenía, terminó bastante mal".