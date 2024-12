Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: "Yo le cumplo a mis jugadores, que me cumplan a mí"

Aparte de estar concentrado en la confección de la nómina de Santa Fe para 2025 y de estar en conversaciones con los jugadores que no seguirán en el club, a Eduardo Méndez, presidente de los 'cardenales', le surgió una polémica por declaraciones del futbolista Kevin Londoño, quien aseguró en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que lo había insultado y vilipendiado, además de amenazarlo que no inscribirlo cuando regrese del préstamo.

En charla con Javier Hernández Bonnet y con su equipo del referido espacio radial, el propio Méndez explicó lo sucedido con el experimentado extremo que cerró el 2024 con un rendimiento relevante en Pasto.

¿Cómo es la situación de Kevin Londoño y Santa Fe?

"Esto es claro, y contundente. El señor se fue para Pasto, previo a un acuerdo en donde nosotros pagamos el 50 por ciento (del salario) y ellos pagan el 50 por ciento. A él se le viene cumpliendo, hay tres años de contrato, de los cuales lleva año y medio, medio acá y el resto en Pasto. Él me llamó en su buen rendimiento con el Pasto, me manifestó, que porqué no terminaba el contrato. Le dije que cuál era el afán. Veníamos hablando, él dio unas declaraciones hablando mal del equipo. Sin usar ningún termino ofensivo, le dije que no se burlara del equipo, que este era un equipo de respeto".

¿Usted ha hablado con el jugador Londoño?

"Les cuento que después me mandó unos audios, en los que habla mal de jugadores de Santa Fe, que lo ofendieron, que para mí no es algo de cuidado. Ayer la contadora me dijo que el señor Londoño me necesitaba, que necesitaba hablar unas cosas urgentes, por unas amenazas a su mujer. En este caso, yo también llamé a la Acolfutpro para decirles que sus representados debían cumplir con sus contratos, que yo iba a hacer cumplir el contrato. Yo les cumplo a mis jugadores de acuerdo a lo que firmamos y así deseo que me cumplan a mí".

¿Londoño dijo que usted y él habían acordado algo de palabra?

"Mi posición es clara y contundente, yo cumplí, a mí me cumplen. Al señor Londoño se le hizo un pago de 60 millones de pesos, se le hizo la retención en la fuente y temas de ley, él no quería que se le descontará eso. Pero yo no tengo problema con él, ni con otro jugador".

Kevin Londoño, delantero de Deportivo Pasto, en partido contra Independiente Santa Fe Archivo de Colprensa

¿Usted es de tener problemas con los jugadores?

"Mire, yo no tengo porque tratarlo así (negro hijuetantas), ni por su raza, ni por su religión. Tengo acá jugadores de color que son muy buenos amigos míos".