Kevin Londoño, entre líos y agresiones en Santa Fe: no lo bajan de "negro 'hijuetantas"

Una nueva polémica se abrió en el fútbol colombiano. En esto se encuentra involucrado Kevin Londoño, quien se destacó en este segundo semestre de 2024 con Deportivo Pasto, y que tiene contrato vigente con Santa Fe. Así el futbolista antioqueño denunció amenazas a su esposa en Bogotá, por parte de hombres ataviados con camisetas de los 'cardenales', según él.

Precisamente por esa situación, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a Londoño, quien habló claramente de lo que viene sucediendo e incluso le agregó sobre inconvenientes con el equipo bogotano y con Eduardo Méndez, su presidente.

"Lo que pasa es que antes del partido con Nacional, ella (mi esposa) tuvo un altercado con hinchas, le dijeron no queremos ver a este negro 'hijuetantas' en Santa Fe. Ella no me había dicho, pero pues el algo triste, porque por más errores que cometa como persona, como jugador, hay límites, es algo bastante grave. En vez de avanzar, estamos echando atrás porque se crucificaba por fútbol", explicó el extremo inicialmente.

Otras amenazas en su contra

"Se han dado muchas por redes. Yo no soy de tener ese Instagram público por lo mismo, para no incomodar a mi esposa, a mi hijo. Ella vende ropa, en el Instagram, tiene el número asociado y entonces es muy fácil acceder al número de ella. Amenazas hemos recibido, escritos por Instagram, diciendo: "Negro 'hijuetantas', no vuelvas por aquí". Yo he recibido llamadas de un número oculto, pero yo pensé que no iba a ser más allá de lo que pasó".

¿Declaraciones en contra Santa Fe?

"Se tergiversó algo que dije, yo dije que siento que Millonarios tiene un 'aura' diferente, los jugadores allá están mal y los hinchas los levantan. Pero nunca hablé de Santa Fe...De ahí a que el Presidente también me diga 'negro hijuetantas', que gente del equipo me diga que estoy muy canchero, en el partido frente a Pasto. Además el Presidente (Eduardo Méndez) le dijo a alguien que no me iba a inscribir, que me iba a hacer venir. Yo no quiero volver a Santa Fe, tener tranquilidad, un buen ambiente y poder jugar".