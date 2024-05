Edwin Cardona puro amor a Nacional: ¿qué ofertas desechó por jugar en el verde?

Edwin Cardonafue presentado este miércoles 29 de mayo como refuerzo de Atlético Nacional para el segundo semestre del 2024. El volante, de 31 años, estuvo acompañado por el presidente de la institución 'verdolaga', Sebastián Arango Botero.

De entrada, el talentoso centrocampista no ocultó su felicidad por volverse a vestir de verde, el equipo del cual es hincha. Confía en aportar su 'granito de arena'.

"El ser hincha, el irme 10 años y no perderme un partido, donde esté siempre me compraba la camiseta, se la compraba a mi hijo. Siempre veía los partidos cada vez que podía, ahora estoy activo y juego al fútbol, pero toda mi vida voy a ser hincha de Nacional y lo he sido, muy contento de regresar a mi casa, a mi club, al cual amo, es un bonito reto de nuevo", dijo.

"No es lo mismo irse a los 20 y regresar a los 31, y uno decir que va a ser el mismo. Obviamente uno coge más experiencia en su vida, en lo futbolístico. Uno venir al club que uno quiere y poder contribuir con esa experiencia y con todo lo que acarreó desde atrás va a ser es importante. Esto es un conjunto, no es Edwin Cardona solo, tenemos que armar un buen equipo, ellos lo han hecho, porque ha hecho las cosas bien siempre. De pronto quedaron afuera un semestre, tenemos que hablar siempre que es una tragedia, obviamente es una tragedia que Nacional no entre porque es un equipo grande, pero hace seis meses quedaron campeones. Es armar un buen grupo y que Nacional esté siempre en lo más alto", agregó el antioqueño.

Edwin Andrés Cardona, con Atlético Nacional. Nacionaloficial

Otras declaraciones de Edwin Cardona:

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Pablo Repetto?

"Con el 'profe' aún no he podido hablar mucho porque el grupo sigue en vacaciones. Más adelante vamos a poder hablar de lo que él quiere".

- Su análisis de la temporada pasada

"Trato de dar siempre lo mejor de mí. A veces sale bien y a veces no. Estoy disfrutando de estar aquí y no me voy a poner a hablar del pasado. Por un mal semestre no se puede tildar a un jugador de estar en mal ritmo".

- Su motivación de regresar a Nacional

"Es algo motivante para mí, tenía ofertas para volverme a ir al exterior, pero la felicidad mía es acá. Hice esto por amor, tengo puesta la camiseta más linda del mundo, eso es lo que me motiva, dejar un legado más grande en esta linda institución".

- El número '8', que comparte con su hermana, Geraldín Cardona...

"La verdad estoy muy orgulloso por lo que ha logrado con el club, poder llegar al club del que soy hincha y ver a mi hermana allí, la verdad me llena de orgullo, Compartir el día a día con ella en la sede y el número 8 es la fecha en que nací y ella siempre lo ha usado, es un número que ha caracterizado a los dos".

David Ospina y Jorman Campuzano suenan para volver a Nacional...

"Con David Ospina tengo una gran relación y con Jorman (Campuzano) compartí grandes momentos en Argentina. Para cualquier jugador sería motivante tener a esos jugadores de compañeros. Ayudaría a que el club vuelva a estar donde merece estar".

- El tema de su físico y peso...

"Toda mi carrera he tenido el mismo peso. Ya la gente conoce mi contextura desde los 16 años. Estoy agradecido con mi físico y siempre he jugado en el peso que me piden los nutricionistas".