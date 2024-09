Efraín Juárez habló de David Ospina, criticó la cancha y analizó el empate de Nacional

Minutos después de igualar 1-1 contra Alianza FC, por los octavos de final en la Copa BetPlay, el entrenador de Atlético Nacional atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, analizando lo que fue la igualdad, las inconsistencias arbitrales, el mal estado de la cancha y la lesión de David Ospina.

Enfatizando inicialmente en el trabajo realizado por el equipo, Efraín Juárez destacó a los paisas, afirmando que siempre buscaron el resultado: “Orgulloso de mi equipo. Vinimos a una cancha difícil, una cancha en la que no se podía jugar al fútbol y lo hicimos. En el primer tiempo fuimos claros propositores de fútbol, creamos opciones, dominamos y mantuvimos la portería en cero. No nos crearon ni una opción. En el segundo tiempo ya era muy difícil seguir jugando en esa cancha. Tuvimos que cambiar el estilo, tratar de buscar la pelota larga”.

“Sabemos que son 180 minutos, jugamos los primeros 90 y ahora, con un resultado positivo, tenemos la oportunidad de ir a hacer bien las cosas en casa, con nuestra gente, para pasar a la siguiente ronda. Mi equipo nunca se mete atrás. Todos mis cambios fueron ofensivos y más allá de las circunstancias, hay un rival al frente que hace que a lo mejor termines más atrás. Pero no fue porque yo lo echara atrás. Hicimos cambios pensando en ir por el segundo gol. Entendiendo eso, hay una clara diferencia entre el primer tiempo y segundo, porque no se puede jugar al fútbol, tratamos, pero la cancha no se prestaba”, agregó el estratega ‘verdolaga’.

*Otras declaraciones de Efraín Juárez:

¿Qué opina sobre el penal pitado en su contra?

“Nunca en mi vida en mis conferencias van a escuchar algo de los árbitros. Son seres humanos. A veces va para bien, a veces va para mal. Jamás. No me excuso en las canchas, en los árbitros, en nada. Mi ocupación es el equipo. Tengo que evaluar y mejorar para el siguiente partido. Yo no hablo de los árbitros. A veces te dan, a veces te quitan. Son seres humanos. Hoy desafortunadamente no había VAR, que seguramente habría sido otra opción. No he tenido la oportunidad de ver la jugada. El árbitro no juega con nosotros, no entrena con nosotros, esto es parte del fútbol, si analizamos el partido en general, por muchos momentos la idea de lo que pretendemos que sea del equipo, se vio. Hay que seguir ese camino y preparar la vuelta”.

¿La cancha afectó en el resultado?

“No me quiero excusar en la cancha. En el primer tiempo tuvimos 4 opciones claras de gol. ¿Qué fue el factor? La claridad de cara al arco. En el segundo tiempo, en nuestro estilo y lo que pretendemos jugar, era muy difícil llevar a cabo lo que hemos tratado de hacer. Entendiendo eso, me voy orgulloso del equipo. Seguramente en nuestra casa y con nuestra gente sea otro partido”.

¿Cuál es la situación de David Ospina?

“Hay que analizar lo de David Ospina. Todavía no tenemos certezas. Sintió un dolor en el aductor y lo evaluaremos en estos días a ver cómo está”.