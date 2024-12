Efraín Juárez: "Nacional es una familia; pasamos por tanto que el dolor nos hizo fuertes"

Atlético Nacional 'dio el golpe' en el cuadrangular A. Su victoria 3-0 sobre Independiente Santa Fe , en El Campín, sumado al empate 0-0 de Millonarios contra Deportivo Pasto, le permitió clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024 . Allí, chocará con Deportes Tolima, en busca de la estrella de Navidad. Por eso, las reacciones no faltaron y Efraín Juárez habló.

En rueda de prensa, el director técnico del cuadro 'verdolaga' felicitó a sus jugadores, expresó el honor por la posibilidad de ser el primer entrenador mexicano que gane en Colombia y recordó las dificultades que vivieron. Y es que el estadio Atanasio Girardot estuvo sancionado, el estratega tuvo un castigo por sus celebraciones, perdieron los puntos con Junior, entre otros temas.

¿Qué tiene este Atlético Nacional de Efraín Juárez?

"Tenemos tantas rajadas y nos ha pasado tanto, en los últimos meses, que disfrutamos el dolor y nos hizo más fuertes. El equipo no es mío, solo vine a este gran país a trabajar con honestidad, uniéndome al club más grande de Colombia. Esto es de los jugadores, del hincha, del club. Para el jugador, mis respetos. Este grupo, por la manera en que se ha repuesto a tantas situaciones adversas, es para reconocer. Soy un tipo muy creyente del de arriba y si no era para nuestros, pues ya estaba. Nos toca celebrar, llorar y gritar, pero ya tenemos que pasar la página porque tenemos cuatro finales. Se entiende y lo vemos así y vamos paso a paso. Tenemos una final en casa, contra América, que debemos hacerlo valer y ganarlo".

¿Esperaba que todo fuera tan rápido?

"Uno siempre tiene sueños. Soy un tipo que si no fuera por el fútbol, estaría lavando coches en mi país. Ahora, también se debe ser sensato y era cuestión de ir poco a poco. Esto es de los jugadores porque si ellos no se hubiera sobrepuesto a lo que pasó, no hubieran entendido la idea de juego, en fin, pues no estaríamos acá. Prometí que los iba a defender y en las canchas se ve que lo disfrutan. Se vienen finales y esperamos seguir por esta misma línea que está siendo muy bueno".

Jugadores de Atlético Nacional celebran en el estadio El Campín, tras clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Al inicio hubo dudas sobre su llegada, ¿Cuál es la sensación ahora?

"No vine a demostrar nada. Soy un tipo que estoy donde estoy gracias al trabajo. A veces te da y a veces te quita, tanto el fútbol como la vida. En el día uno, no podía prometer títulos porque era una falta de respeto, lo que sí, era trabajo y que el hincha se sintiera identificado y orgulloso de estos jugadores. Somos una familia, donde todos los golpes que recibimos, nos han fortalecido. Considero que somos justos merecedores de estar en la final de la Liga y también la de la Copa".

Puede ser el primer mexicano en ser campeón en Colombia...

"Cuando uno sale al extranjero, siempre trata de dejar en alto el nombre de mi país. Por eso, soy honesto, leal, en fin; uno tiene sus errores, pero siempre busco ser buena persona. Lo he disfrutado desde el día y el hincha me ha dado un cariño y respeto. Además, a la institución, que se la jugó por mí. Me ha respaldado y se ha logrado, de la mano de todos".