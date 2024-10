Efraín Juárez no se fue contento de La Libertad, pese a la victoria de Nacional 1-2 contra Pasto

Tras la victoria 1-2 contra el Deportivo Pasto en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2024-II, Efraín Juárez, DT de Atlético Nacional, no se mostró conforme con la actuación de su equipo, pese a llevarse la victoria. Además, felicitó a Andrés Felipe Román, autor de un doblete, no solo por sus goles, sino por su cumpleaños.

"Fue un primer tiempo tal como lo planeamos. Fuimos dominadores, manejamos el partido a partir de la posesión del balón y salimos jugando en una cancha complicada, frente a un rival muy difícil. Atlético Nacional ha tenido dificultades en sus últimas cinco visitas aquí, con partidos muy disputados, y esta vez no fue la excepción. Es un lugar muy complicado para venir y ganar, por lo que nos vamos felices y contentos con el triunfo", analizó en primera instancia

"Sin embargo, entendemos que no podemos jugar dos partidos en uno solo. No podemos hacer un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo en el que terminamos sufriendo. Al final, el resultado se dio porque los cambios nos permitieron ir por el partido, pero la realidad es que hay mucho por mejorar", decidió agregar.

Tras ello, se mostró contento por la actitud que tuvo su equipo, pese a sentirse presionados en el segundo tiempo. "Me siento orgulloso de mi equipo porque, a pesar del empate, nunca bajamos los brazos. Cuando lo más fácil hubiera sido venirse abajo, victimizarse, fuimos por el partido y al final obtuvimos el resultado", comentó.

Pero fue claro al decir que: "Ahora, hay que corregir, pero vamos paso a paso. Estos son procesos, y como lo he dicho antes, ni cuando se gana somos los mejores ni cuando se pierde somos los peores. Hay muchas cosas buenas, pero también aspectos que siguen necesitando ajustes. Eso sí, siempre es mejor corregir cuando se gana que cuando se pierde".

Más declaraciones de Efraín Juárez

Su opinión respecto al Deportivo Pasto...

"Venir a esta cancha es difícil. Nacional ha tenido problemas aquí, y si miramos las estadísticas de los últimos cinco encuentros, han sido muy similares. Ellos juegan bien al fútbol, están bien dirigidos y tienen muchas cosas positivas. En el primer tiempo los sometimos, y es importante hablar sobre eso, no solo del segundo tiempo. Fue un tiempo para nosotros y un tiempo para ellos. Coincido en que debemos mejorar en la parte defensiva, no podemos ser un equipo de primer tiempo y otro diferente en el segundo. Hay que estar comprometidos los 90 minutos".

¿Está contento con la victoria?

"Soy el primero en reconocer que no escondo los problemas bajo la alfombra solo porque ganamos. Claro que festejo, porque era importante ganar, pero la realidad es que hay cosas por mejorar. Este es un proceso, y aunque tuvimos un primer tiempo muy bueno, en el segundo tiempo nos mostraron muchas cosas que debemos ajustar. Siempre es mejor corregir cuando se gana, pero no debemos conformarnos".

Una especial felicitación a Andrés Felipe Román...

"Quiero felicitar a Andrés Román, no solo por sus dos goles, sino porque es su cumpleaños. Lo celebramos hoy en la tarde con el equipo, y no pudo tener mejor regalo que anotar dos goles. Todos los jugadores son fundamentales, especialmente en la forma en que queremos jugar. Mis laterales, ofensivamente, hicieron muy bien las cosas, y aunque no suelo hablar de individualidades, lo hago porque es su cumpleaños. Además, muchos otros jugadores también hicieron un gran esfuerzo y tuvieron un buen partido".