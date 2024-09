El DT de Nacional 'hizo gambeta' a la hora de hablar de fiesta de algunos de sus jugadores

Atlético Nacional venció 2-1 a Alianza FC por los octavos de final de la Copa Betplay , sin embargo, en la rueda de prensa, Efraín Juárez, director técnico de los 'verdolagas', no se salvó de ser consultado por el escándalo de algunos sus jugadores, que protagonizaron una fiesta tras el partido de ida contra el conjunto 'vallenato'.

Antes de cualquier análisis del triunfo, a Juárez le tocó hablar sobre los futbolistas que aparecen en el video. Eso sí, no dio muchas pistas. "El club emitió un boletín bastante claro, entendemos que la situación internamente se está manejando de la mejor manera. Hoy hay que enfocarnos en que pasamos a la siguiente ronda, en una situación en la que en 180 minutos fuimos mejores, no en funcionamiento, pero sí en goles", dijo de entrada el estratega mexicano.

Luego de hablar sobre el polémico suceso, Juárez se dio a la tarea de analizar lo ocurrido en el encuentro de este jueves en el Atanasio Girardot. "El resultado es de dos semanas de trabajo. Me parece que el orden ha sido primordial, hemos cerrado líneas, el equipo me parece que ya no tiene esos ida y vuelta. No era un partido fácil por todo lo que ha pasado y por lo que se vivió en el primer juego. En la ida hubo dos partidos, un primer tiempo muy bueno de nosotros y un segundo donde ellos supieron reaccionar", expresó el timonel de los antioqueños.

Nacional vs. Alianza FC. Dimayor.

Luego, Juárez contó desde su punto de vista que le falta a Nacional para jugar como el se lo imagina. "Hay que ser más incisivos, tener más variantes y ser efectivos de cara al gol. Nosotros entendemos que es un proceso y vamos por buen camino. Vamos de menos a más y esperamos ir mejor en los siguientes partidos", remarcó el entrenador.

Por último, el mexicano expresó su felicidad por el estilo ofensivo de sus dirigidos yla labor de sus defensores. "Hay que mejorar en las circunstancias en que hacemos gol pero también nos hacen gol. Eso no es porque el funcionamiento sea malo, al contrario, me parece que estamos haciendo una presión alta, jugando en medio campo y me siento orgulloso de mis centrales porque podemos echarnos también para atrás y aguantar el resultado. Somos valientes, eso hay que aplaudirlo porque así se juegan los equipos grandes. Si estos tipos se tienen que 'comer' mano a mano 70 metros para atrás lo están haciendo", concluyó.