El exjugador de Santa Fe que 'llenó de flores' a Rafael Dudamel: ¿Por qué la cercanía?

Rafael Dudamel está cerca de hacer historia. Y es que, al parecer, el fútbol colombiano le sienta muy bien. Después de haberse coronado campeón con Deportivo Cali, en 2021, sueña con hacer esa misma gesta con Atlético Bucaramanga, en el 2024. Ya está instalado en la final y tomó ventaja en el partido de ida, al imponerse 1-0 sobre Independiente Santa Fe, su rival de turno. Ahora, viaja a Bogotá, al estadio El Campín, con la ilusión de bordar la primera estrella del conjunto 'leopardo'. De conseguirlo, se cumplirá un presagio que afirmó cuando recién tomó las riendas de este equipo.

José Carlo Fernández, más conocido como 'El Gato', es un exguardameta boliviano que conoce muy bien al estratega venezolano. Con paso por clubes como Oriente Petrolero, Destroyer's, Bolívar, New England Revolution, Córdoba,

Veracruz,

Blooming, Santa Fe, Deportivo Cali, Universidad de Chile, Universitario San Francisco Xavier, Melipilla, José Gálvez y Miranda, reveló una conversación que tuvo hace un tiempo con Rafael Dudamel. En entrevista con Gol Caracol, el exarquero también aprovechó para desearle lo mejor al actual técnico de los 'búcaros', de cara al duelo definitivo.

"Siempre estoy al tanto de lo que pasa en el fútbol colombiano. Tuve la posibilidad de hablar con Rafael Dudamel, con quien tengo una relación muy linda y cercana. Antes de la pretemporada, cruzamos llamadas y mensajes. Y bueno, lo que está haciendo, confirma, una vez más, lo gran entrenador que es. Tomó un equipo que no está acostumbrado a pelear títulos, al que no se le ve en los primeros lugares, al menos en los últimos años, no es considerado entre los grandes, en fin, entonces la campaña que ha hecho es para aplaudir", afirmó de entrada 'El Gato' Fernández.

Rafael Dudamel da indicaciones Fabián Sambueza, una de las figuras de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

Pero no fue lo único. Entre risas, un tono alegre, emoción y orgullo, "le deseó a Rafael Dudamel el mayor de los éxitos", resaltando su labor. De la mano de Aldair Quintana, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza, entre otros, Atlético Bucaramanga firmó un primer semestre digno de enmarcar. "La campaña que ha hecho es brillante. Me dijo, desde antes de empezar el torneo, que iba a armar un buen equipo, iba a potenciar a sus jugadores y que pelearía por el título, y mira si lo cumplió (risas)", añadió José Carlo Fernández, quien aprovechó para seguir elogiando al venezolano.

"Es increíble. A veces, uno no la cree, pero estos grandes técnicos, cuando hablan y lo declaran, pasa y terminan cumpliendo. Es maravilloso lo de él. Lo dijo, trabajó y está cumpliendo. Soñó con ser campeón con Bucaramanga y está muy cerca de conseguirlo en este primer semestre", sentenció. Recordemos que 'Rafa' también tiene pasado por el cuadro 'cardenal', donde estuvo entre 1995 y 1997, disputando cerca de 100 partidos bajo los tres palos. Sin embargo, ahora, su mente y corazón están en el 'leopardo', donde espera escribir una página dorada en letras grandes.