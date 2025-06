"En momentos de dificultad nos volvimos familia, nos unimos y eso llevó al Medellín a la final"

Independiente Medellín es finalista de la Liga BetPlay I-2025, luego de vencer 2-1 al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot que fue una verdadera fiesta. Uno de esos pilares del 'poderoso de la montaña' es Homer Martínez, un futbolista polifuncional y de total confianza de Alejandro Restrepo.

El exJunior de Barranquilla fue uno de los invitados, este lunes 16 de junio, al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. El de Malambo (Atlántico) se refirió a su actualidad en el DIM y no faltaron las preguntas de su pasado en el 'tiburón'. Hay que indicar que algunas figuras que hoy en día brillan en el rojo antioqueno no tuvieron su mejor presentación en elenco 'rojiblanco': Brayan León Múñiz, Léider Berrío y Luis 'Chino' Sandoval.

"Agradecido con Dios, con la vida, el fútbol día a día nos enseña. Escuchaba que hablaban un tema de Berrío, 'el Chino', Múñiz, y bueno, hay cosas por las que uno no quiere pasar, pero la vida te lo pone en el camino y eso te va forjando el carácter como persona y como futbolista. Contento, dimos un pasito más hacia el objetivo que nos planteamos al inicio del torneo, que teníamos un buen grupo y que podríamos hacer cosas grandes si no los proponíamos, y creo que en esos momentos de dificultad nos hicimos familia, nos unimos y eso nos llevó a estar en la final", precisó de entrada Martínez, a la mesa de periodistas liderados por Javier Hernández Bonnet.

Hómer Martínez es una de las figuras del Medellín, finalista de la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

A continuación fue consultado si sus tareas en Junior eran muy distintas a las que le encomiendan en el Medellín.

"Sí, sí, total. En ese equipo éramos Didier (Moreno) y yo un poco más defensivos, teníamos gente más ofensiva y nosotros éramos más enfocados en esa parte, de darle el equilibrio al equipo. Acá (Medellín) con el 'profe' Alejandro (Restrepo) he encontrado en lo personal una persona muy grande que me ha ayudado a crecer como persona y luego como futbolista, hablamos de fútbol todos los días y creo que esa libertad y esa confianza que hemos tenido entre los dos, me ha servido para liberarme dentro del campo, a ser libre como uno dice, le digo día tras día que hay una libertad que mucho tiempo no sentía y eso lleva a que el campo de juego fluya", precisó.

Y complementó: "Los últimos partidos me ha tocado una posición más retrasada, donde uno tiene que ser más consiente, ser el equilibrio, ir tapando los huecos. La confianza que nos ha dado el 'profe' ha sido importante, cada uno se lo está agradeciendo en el campo de juego. Él me dice (Alejandro Restrepo) que puedo jugar en tres o cuatro posiciones, siempre estar en disposición de lo que el equipo necesita, el fútbol te da eso recompensa y te da mérito en lo personal".

- ¿Qué siente lo que le faltó en Junior, en lo qué ha mejorado?

"Hablar del pasado no me gusta, pero con el 'profe' Alejandro hemos mejorado el tema de la intensidad, acá intentamos presionar en todos los partidos, quizás allá no fui, pero también hay que entender que no es lo mismo jugar en Barranquilla que acá; el tema de la humedad".

- ¿En qué posición se siente más cómodo en el Medellín?

"De volante, pero en algunos me ha tocado jugar de central, no me gustaba, pero si me tocaba por el bien del equipo lo hacía con muchas ganas; no sé cuántos partidos jugué ahí. Yo siempre estoy dispuesto a donde me necesite el equipo".