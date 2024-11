¿Era gol para Millonarios?: Jader Valencia y una polémica acción contra el Deportivo Pasto

Millonarios volvió a sumar de a tres, luego de vencer al Deportivo Pasto por la fecha 16 por la mínima diferencia , en un partido en donde Leonardo Castro fue el gran héroe de la jornada.

Sin embargo, una particular acción causó polémica entre hinchas propios y ajenos al conjunto 'embajador' pues, cerca del minuto 29 de partido, Dannovis Banguero colocaba un preciso centro para Jader Valencia. El delantero cabeceó de gran manera al arco del cuadro 'volcánico', no obstante, el arquero Diego Alejandro Martínez estuvo muy atento y haciendo uso de su talento, logró atajar, a duras penas, el remate. En todo caso, la atajada no fue la mejor de todas, ya que el guardameta, mientras iba cayendo, soltó el balón, el cual tocó en toda la línea de gol, luego pegó en un poste y ahí si ya quedó en posesión del guardián del arco pastuso.

Pese a que los jugadores de Millonarios no reclamaron la acción, una vez salió el esférico del terreno de juego, el VAR entró en acción y analizó minuciosamente la acción, pues algunos sí que estaban pidiendo el gol, pues alegaban que la pelota entró en su totalidad al arco. Finalmente, luego de algunos minutos, el VAR ratificó la decisión del juez central Diego Moncada y no dio el gol.

¡Por poco se abre el marcador en el Campín! Cabezazo de Jader Valencia que pega en los dos palos y la pelota no logra entrar por completo. #LALIGAxWIN Ⓜ️🔥🌋 pic.twitter.com/7iqeMsmZJz — Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2024

Las opiniones en las redes sociales estuvieron divididas. Algunos aseguraban que Millonarios ya debía tener un gol en el marcador, mientras que otros se mostraron conformes con el actuar del cuerpo arbitral. Pues bien, el analista arbitral José Borda, dio su punto de vista de esta acción y se mostró a favor de las decisiones que se tomaron durante el partido.

"En el Millonarios vs Deportivo Pasto ante cabezazo de Valencia del Embajador, el balón pegó en el travesaño y cayó sobre la línea de meta, pudo pasar una parte, pero no todo. No veo gol ¿Ustedes?", declaró Borda.