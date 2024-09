¿Era o no penal en contra de Nacional, en duelo de Copa?: expertos analizan la jugada

Este lunes 16 de septiembre,Atlético Nacional visitó a Alianza FC en Valledupar, por el duelo correspondiente a la ida, de los 'octavos', en la Copa BetPlay. Sin embargo, un hecho en específico ha generado polémica total, teniendo en cuenta que afectó totalmente el resultado, y consigo la serie.

Esto, debido a una pena máxima que Luis Matorel pitó a favor de los locales, por una supuesta infracción de Andrés Román sobre Andrés Rentería; esto, a los 78 minutos del partido.

No obstante, la polémica se armó porque inicialmente la jugada marcaba un quite limpio de pelota, razón insuficiente para decretar penalti. Sin embargo, teniendo en cuenta que para esta competencia no hay VAR, la decisión final se ciñó únicamente a la interpretación del juez central, quien no lo pensó dos veces y determinó el cobro.

Justamente desde los doce pasos, Isaac Camargo decretó el 1-1 final del partido, que deja la serie abierta de cara a lo que será el partido de vuelta, en los octavos de final de la Copa BetPlay 2024.

¿Fue o no penal?: expertos hablan del tema

Esta acción generó la reacción inmediata de los expertos arbitrales en las redes sociales, donde expresaron su molestia con la decisión final de Luis Matorel, por decretar la pena máxima, ya que, a su juicio, no fue falta de Andrés Román en el área ‘verdolaga’.

En el juego de Copa @AlianzaFc_ofic vs @nacionaloficial el árbitro Matorel se inventó este penal de Roman a Rentería, el jugador del verde jugó primero el balón y no hizo falta. En este torneo no hay VAR. En definitiva dependen de esta herramienta para pitar pic.twitter.com/67FOn2tAsn — Jose Borda (@JBorda_analista) September 17, 2024

“PENAL INVENTANDO. En el juego de Copa entre Alianza FC y Atlético Nacional, el árbitro Matorel se inventó este penal de Román a Rentería, el jugador del verde jugó primero el balón y no hizo falta. En este torneo no hay VAR. En definitiva, dependen de esta herramienta para pitar”, indicó José Borda en su cuenta oficial de ‘X’.

Pero la cosa no quedó ahí, pues ‘El VAR Central’ también tomó postura ante lo sucedido este lunes 16 de septiembre en el estadio Armando Maestre Pavajeau, rechazando por completo la decisión tomada por el juez central del compromiso.

“Esta fue la jugada que sancionaron como penal para Alianza FC en el partido de Copa vs Nacional. Por lo que veo, la sacada del balón es limpia de parte del defensor. Inclusive, al parecer hubo offside previo. El fútbol sin VAR es OTRA COSA muchachos”, afirmó la cuenta anteriormente mencionada, que también reveló un posible fuera de lugar, hecho que agravaría las inconsistencias reglamentarias en las que se le dio manejo a la acción en concreto.

❌ Esta fue la jugada que sancionaron como penal para #AlianzaFC en el partido de Copa vs Nacional. Por lo que veo, la sacada del balón es limpia de parte del defensor. Inclusive al parecer hubo offside previo. El fútbol sin VAR es OTRA COSA muchachos 🫤pic.twitter.com/RAdluigxyR — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 17, 2024