Falcao García y la confesión sobre su futuro, tras pasar por Millonarios; ¿se retira?

En el último tiempo, el fútbol colombiano estuvo marcado por el paso de Falcao García, quien cumplió su sueño de niño de vestir la camiseta azul y jugar para Millonarios. La historia fue un idilio con altos y bajos, pero sobre todo por una salida que no fue la mejor por las fuertes declaraciones del experimentado delantero en el último encuentro de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, con el cual el 'embajador' que se quedó por fuera de la final, tras perder 2-1 con Santa Fe. Ahora, se reveló que tiene pensado 'El Tigre' sobre su futuro y hasta contaron detalles sobre un acercamiento a otro club del balompié nacional.

El encargado de hacer estas revelaciones fue Alberto Gamero, quien dirigió a García Zárate en Millonarios y que actualmente dirige en propiedad al Deportivo Cali. En primer lugar, el estratega se mostró dolido por la forma en la que salió el atacante del equipo bogotano: "No era para que se fuera así del fútbol colombiano; me dolió mucho su salida de Millonarios y la forma, porque era un jugador que se estaba preparando para ser campeón del fútbol colombiano; es un ser humano excepcional, un gran profesional 120%, y lo que lo vi siendo compañero y amigo, un 150%; un ser humano que de pronto aquí podía habernos enseñado más de lo que les estaba enseñando a los muchachos más jóvenes. La verdad es que me dolió la forma como se fue".

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Luego, el DT samario contó que habla bastante con 'El Tigre' y hasta se animó a hablar sobre su futuro. "Sí, mantenemos en contacto, está ahora en España, lo siento tranquilo. Está tranquilo, está con la familia, Falcao está centrado y lo noté que no se va a retirar todavía del fútbol, va a seguir, está con una propuesta que la está analizando para tomar una decisión", dijo Gamero.

Por último, el timonel de los 'azucareros' dejó otra revelación que dejó con las ganas a los aficionados del Cali. "Lo llamé y le dije que necesitaba un '9', que acá lo esperaba, pero me dijo que era difícil que volviera a Colombia a un equipo diferente a Millonarios, y eso es normal", sentenció. Dicho ese, todo apunta a que Falcao García ya decidió ponerle fin a su historia en el fútbol de nuestro país y seguramente estará analizando ofertas a nivel internacional.