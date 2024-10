Fernando Uribe y su dramático mensaje después de marcharse del Pereira

Fernando Uribe dejó el Pereira por mutuo acuerdo y esta noticia causó bastante revuelo entre los hinchas del 'matecaña'. Fue el propio equipo risaraldense el que informó de la determinación por medio de un comunicado en las redes sociales. A raíz de ello, el experimentado delantero dejó un dramático mensaje.

Uribe Hincapié también usó sus plataformas digitales personales para hablar de su decisión de no continuar en el club de su tierra natal. Fernando habló desde el corazón y todas sus emociones salieron 'a flor de piel'. Las lesiones que ha sufrido le 'jugaron en contra'.

"Hoy (domingo) con mucha tristeza, con resignación pero con mucha conciencia tomo una decisión difícil en mi vida personal y profesional. Después de pasar por varias lesiones, de intentar una y otra vez superar los dolores, hacer lo posible física y mentalmente para estar en condiciones de competir, mi cuerpo me pide parar. Lo hago por respeto a quienes me abrieron la puerta para volver, por respeto a quienes me rodean en el día a día, cuerpo técnico, departamento medico, utileros, y sobre todo por respeto a mis compañeros, que se entregan día a día para conseguir un objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada", dice de entrada la sentida nota por parte del exMillonarios.

Fernando Uribe y un festejo de gol con el Pereira vs. Medellín. Foto: Colprensa

En medio de sus conmovedoras palabras, el delantero, de 36 años, sostuvo que "hoy más que mi salud física, cuido mi salud mental, y agradezco al club Deportivo Pereira en cabeza de don Álvaro López por entender y acompañarme en esta decisión".

Eso sí, no dudó en afirmar que apoyará en lo que requiera a sus ahora excompañeros del Pereira para que logren todos los objetivos trazados al inicio del segundo semestre.

"Desde afuera voy a estar a disposición de lo que pueda ayudar y aportar, y siempre agradecido con la oportunidad y sobre todo con el trato, el cariño que me brindaron y el respeto que tuvieron para conmigo", concluyó Fernando Uribe en su mensaje en la red social de Instagram.

Uribe Hincapié disputó un total de seis partidos en la Liga Betplay II-2024 con la camiseta del 'grande matecaña' y logró convertirle un gol al Medellín.