🔴 Fichajes del fútbol colombiano hoy 1 de julio de 2025: altas, bajas y rumores

🔵 Millonarios y la salida de varios jugadores

Aunque no han traído refuerzos sí se están confirmando los futbolistas que no van más: Jader Valencia va para el Medellín, Félix Charrupí va para Bucaramanga, Daniel Cataño se fue al Bolívar, de Bolivia, y hay otros que aunque no se ha oficializado nada tampoco seguirían que son: Jovani Welch y Daniel Mantilla.

Por otra parte, falta definir la continuidad o salida de otros importantes como Radamel Falcao García, Daniel Ruiz, Álvaro Montero, Jhon Emerson Córdoba.