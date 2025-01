Fixture oficial de la Liga Betplay 2025 I: acá todos los partidos del fútbol colombiano

La Liga Betplay 2025 I ya tiene su fixture completo, prometiendo emocionantes enfrentamientos desde la primera fecha. Equipos como Nacional, Millonarios y América buscarán liderar la tabla en un torneo lleno de pasión. Consulta aquí todos los partidos y horarios de la primera jornada y el resto del campeonato.

Calendario completo de la Liga Betplay 2025 I

Fecha 1

Águilas Doradas vs Equidad

Alianza FC vs Medellín

Junior vs Cali

Unión Magdalena vs Millonarios

Boyacá Chicó vs Bucaramanga

América vs Llaneros

Santa Fe vs Pereira

Atlético Nacional vs Once Caldas

Fortaleza vs Envigado

Tolima vs Pasto

Fecha 2

Bucaramanga vs América

Junior vs Águilas Doradas

Pasto vs Millonarios

Once Caldas vs Fortaleza

Pereira vs Alianza FC

Santa Fe vs Tolima

Cali vs Envigado

Medellín vs Boyacá Chicó

Equidad vs Atlético Nacional

Llaneros vs Unión Magdalena

Publicidad

Fecha 3

Millonarios vs Equidad

Águilas Doradas vs Santa Fe

Unión Magdalena vs Junior

Boyacá Chicó vs Llaneros

Once Caldas vs Bucaramanga

América vs Pasto

Atlético Nacional vs Pereira

Fortaleza vs Cali

Tolima vs Alianza FC

Envigado vs Medellín

Fecha 4

Águilas Doradas vs América

Alianza FC vs Fortaleza

Junior vs Once Caldas

Pasto vs Boyacá Chicó

Pereira vs Tolima

Santa Fe vs Atlético Nacional

Cali vs Bucaramanga

Medellín vs Unión Magdalena

Equidad vs Envigado

Llaneros vs Millonarios

Publicidad

Fecha 5

Millonarios vs Medellín

Bucaramanga vs Alianza FC

Unión Magdalena vs Equidad

Boyacá Chicó vs Junior

Once Caldas vs Pereira

América vs Santa Fe

Atlético Nacional vs Tolima

Fortaleza vs Águilas Doradas

Llaneros vs Cali

Envigado vs Pasto

Fecha 6 Águilas Doradas vs Once Caldas

Alianza FC vs Atlético Nacional

Junior vs Envigado

Pasto vs Unión Magdalena

Pereira vs Fortaleza

Santa Fe vs Bucaramanga

Cali vs Millonarios

Medellín vs Llaneros

Equidad vs Boyacá Chicó

Tolima vs América

Fecha 7

Millonarios vs Tolima

Bucaramanga vs Junior

Unión Magdalena vs Cali

Boyacá Chicó vs Águilas Doradas

Once Caldas vs Alianza FC

América vs Pereira

Medellín vs Pasto

Fortaleza vs Atlético Nacional

Llaneros vs Equidad

Envigado vs Santa Fe

Fecha 8

Águilas Doradas vs Bucaramanga

Alianza FC vs Unión Magdalena

Junior vs Millonarios

Pasto vs Llaneros

Pereira vs Envigado

Santa Fe vs Fortaleza

Cali vs Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs América

Equidad vs Medellín

Tolima vs Once Caldas

Publicidad

Fecha 9

Millonarios vs Águilas Doradas

Bucaramanga vs Pereira

Unión Magdalena vs Boyacá Chicó

Pasto vs Equidad

Once Caldas vs Santa Fe

América vs Alianza FC

Medellín vs Cali

Fortaleza vs Tolima

Llaneros vs Junior

Envigado vs Atlético Nacional

Fecha 10

Águilas Doradas vs Envigado

Alianza FC vs Bucaramanga

Junior vs Unión Magdalena

Boyacá Chicó vs Pasto

Pereira vs Once Caldas

Santa Fe vs Millonarios

Cali vs América

Atlético Nacional vs Medellín

Equidad vs Fortaleza

Tolima vs Llaneros

Publicidad

Fecha 11 Millonarios vs Alianza FC

Bucaramanga vs Atlético Nacional

Unión Magdalena vs Santa Fe

Boyacá Chicó vs Tolima

Pasto vs Cali

América vs Fortaleza

Medellín vs Águilas Doradas

Equidad vs Junior

Llaneros vs Pereira

Envigado vs Once Caldas

Fecha 12

Águilas Doradas vs Llaneros

Alianza FC vs Envigado

Junior vs Medellín

Once Caldas vs América

Pereira vs Boyacá Chicó

Santa Fe vs Pasto

Cali vs Equidad

Atlético Nacional vs Unión Magdalena

Fortaleza vs Millonarios

Tolima vs Bucaramanga

Fecha 13

Millonarios vs Atlético Nacional

Bucaramanga vs Fortaleza

Unión Magdalena vs Pereira

Boyacá Chicó vs Once Caldas

Pasto vs Junior

Cali vs Águilas Doradas

Medellín vs Tolima

Equidad vs Santa Fe

Llaneros vs Alianza FC

Envigado vs Bucaramanga

Fecha 14

Águilas Doradas vs Unión Magdalena

Alianza FC vs Pasto

Bucaramanga vs Envigado

Once Caldas vs Equidad

Pereira vs Cali

América vs Millonarios

Santa Fe vs Medellín

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Fortaleza vs Llaneros

Tolima vs Junior

Publicidad

Fecha 15

Millonarios vs Pereira

Junior vs Alianza FC

Unión Magdalena vs Bucaramanga

Boyacá Chicó vs Fortaleza

Pasto vs Águilas Doradas

Cali vs Atlético Nacional

Medellín vs Once Caldas

Equidad vs América

Llaneros vs Santa Fe

Envigado vs Tolima

Fecha 16 Alianza FC vs Águilas Doradas

Bucaramanga vs Millonarios

Once Caldas vs Llaneros

Pereira vs Junior

América vs Cali

Santa Fe vs Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs Pasto

Fortaleza vs Medellín

Tolima vs Equidad

Envigado vs Unión Magdalena

Publicidad

Fecha 17

Millonarios vs Santa Fe

Águilas Doradas vs Pereira

Junior vs América

Unión Magdalena vs Once Caldas

Boyacá Chicó vs Envigado

Pasto vs Fortaleza

Cali vs Tolima

Medellín vs Atlético Nacional

Equidad vs Alianza FC

Llaneros vs Bucaramanga

Fecha 18

Alianza FC vs Cali

Bucaramanga vs Medellín

Once Caldas vs Millonarios

Pereira vs Pasto

América vs Boyacá Chicó

Santa Fe vs Junior

Atlético Nacional vs Llaneros

Fortaleza vs Equidad

Tolima vs Unión Magdalena

Envigado vs Águilas Doradas

Fecha 19

Millonarios vs Envigado

Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Junior vs Fortaleza

Unión Magdalena vs América

Boyacá Chicó vs Alianza FC

Pasto vs Once Caldas

Cali vs Santa Fe

Medellín vs Pereira

Equidad vs Bucaramanga

Llaneros vs Tolima

Fecha 20

Millonarios vs Boyacá Chicó

Alianza FC vs Santa Fe

Bucaramanga vs Pasto

Once Caldas vs Cali

Pereira vs Equidad

América vs Medellín

Atlético Nacional vs Junior

Fortaleza vs Unión Magdalena

Tolima vs Águilas Doradas

Envigado vs Llaneros