Fuad Char y las condiciones para poder fichar a James Rodríguez: esto está haciendo Junior

Después que se confirmara la salida James Rodríguez del Rayo Vallecano , se intensificó el rumor que pone al jugador colombiano en las filas del Junior de Barranquilla. Aunque todo parecía lejano antes de este lunes 6 de enero, desde el conjunto tiburón la ilusión crece más que nunca.

Todo esto después de que el máximo accionista del cuadro atlanticense, Fuad Char, confirmara que se está haciendo la gestión para contratar al ‘10’ de la Selección Colombia. Las declaraciones las hizo en el diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla.

“Yo he estado hablando con un representante de él, no con Jorge Méndez (el experimentado agente portugués que lo ha representado toda su carrera), con un familiar, que se llama Andrés Rubio, y hemos estado acercándonos, pero no es fácil", fueron las primeras palabras que hizo Char.

Una de las fichas clave para cerrar la contratación es Christian Daes, dueño de la marca Tecnoglass y un empresario que patrocina al Junior. En redes sociales, el propio Daes ha dejado claro el interés que tiene porque Rodríguez Rubio llegue a jugar al fútbol colombiano.

“Desde hace unos días, a través de Cristian Daes (CEO de Tecnoglass), que es su amigo, surgió la intención y la opción real de fichar a un jugador de la categoría de James. Él habló con Cristian, que me llamó a mí y le hicimos una oferta muy buena. Ya salió la noticia de la rescisión de su contrato y estamos aquí firmes con el propósito de traer a James a Junior”, agregó Char.

Extraoficialmente, se dice que Junior estaría pensando en un contrato de dos años para el jugador colombiano y que se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol colombiano, superando todo lo hecho por Millonarios con Falcao García.

"Yo diría que costaría dos o tres veces más que el de Falcao”, dijo Fuad Char, entre risas, a la espera de lo que suceda en los próximos días, puesto que "lucharán hasta el último momento por traerlo".

James Rodríguez, pretendido tras su renuncia

El mejor jugador de la Copa América 2024 terminó su contrato con el Rayo Vallecano, luego de no haber tenido mayor participación desde su llegada a inicio de temporada. Además, de ciertas diferencias con el técnico Iñigo Pérez. Ahora, en condición de agente libre, varios equipos de América esperan poder contratar al '10' y se habla de que podría llegar a Estados Unidos o incluso, a Argentina, donde lo esperaría Boca Juniors.