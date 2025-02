Gustavo Florentín, técnico de Bucaramanga, y el árbitro Carlos Ortega tuvieron un 'cruce'

La Superliga BetPlay estuvo 'picante', este jueves 6 de febrero, en el estadio Américo José Montanini. Teniendo en cuenta que un título estaba en juego, ni Bucaramanga ni Atlético Nacional negaron una gota de sudor. Razón por la que fue todo un reto para el árbitro, Carlos Ortega. De hecho, tuvo un cruce con Gustavo Florentín, quien le expresó su molestia.

Se jugaba el minuto 38, cuando el juez central se acercó a donde el entrenador, Gustavo Florentín, para aclarar un par de decisiones que no le habían gustado al estratega. Se saludaron y cuando Ortega se iba, el técnico no le soltó la mano y eso generó un 'cruce', pero no le mostró tarjeta amarilla al D.T. del conjunto 'leopardo', sino que solo se retiró y ya.

Gustavo Florentín, técnico del Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

Discusión entre Gustavo Florentín y Carlos Ortega, en la Superliga BetPlay

Lo apretaron a Ortega acá, literalmente 🤝



Cruce de palabras entre el DT del Bucaramanga y el árbitro principal. Se vio asustado y no fue capaz de adoptar medidas disciplinarias (🟨)pic.twitter.com/gwAepRjmgl — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) February 7, 2025