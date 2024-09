Hernán Torres: "siempre he luchado y cuando las cosas no se dan, el responsable soy yo"

Tras un partido que terminó en desmanes por parte de los asistentes del estadio de Palmaseca, Hernán Torres, DT del Cali, analizó la derrota 0-2 contra el Deportivo Pasto en juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

En primera instancia, aseguró que la situación que está viviendo el equipo es complicada, pero espera que en los próximos partidos que ese equipo que ve en los entrenamientos muestre resultados."Sí, la situación es complicada, es difícil. Sabíamos que era difícil, sabíamos que era complejo, y hoy lo estamos viviendo. Antes de venir a casa, sabíamos que no iba a ser fácil y lo estamos luchando, lo estamos trabajando, estamos poniendo todo lo que tenemos para sacarlo adelante", explicó.

"Hemos trabajado intensamente, luchado y bregado, y en cada juego tratamos de corregir y de dar un mensaje a nuestros propios jugadores, pero las cosas no se dan. Sin embargo, siempre he estado dispuesto al trabajo, a la dedicación. Sabíamos que la situación era complicada, y así como está, tenemos que seguir trabajando. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y pienso que el grupo también ha trabajado de la mejor manera posible y con buena disposición en el trabajo que se hace diariamente. Lamentablemente, los partidos no salen como esperamos, y las cosas que uno ve que se dan en los entrenamientos no se reflejan en el juego", sumó a su explicación.

Tras ello, fue cuestionado por si de pronto se le había pasado irse de la institución, a lo que respondió: "Siempre he tenido un carácter fuerte en el fútbol, y soy de los que no sale corriendo ante la adversidad. Me gusta luchar, soy un hombre resiliente. Nunca me ha tocado nada fácil, siempre ha sido complejo, y siempre he estado luchando y bregando en el fútbol. Cuando las cosas no se dan, el responsable soy yo, el técnico, y asumo toda la responsabilidad. Asumo la responsabilidad respecto a toda la parte de dirección técnica del Deportivo Cali", aseguró.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Publicidad

Más declaraciones de Hernán Torres

¿Qué opina de lo que está viviendo el hincha con la situación del equipo?

"El hincha tiene razón en estar desesperado, y cómo no, lo entendemos, los comprendemos. Nosotros estamos trabajando para la alegría de la hinchada. Pienso que el fútbol es trabajar, y yo pienso que estoy trabajando. Es desesperante cuando se pierden tres partidos seguidos, y hay dos semanas de trabajo donde lo aprovechamos al máximo, venimos con las esperanzas y los sueños, y se esfuman en la competencia de nuestro fútbol. Vamos a solucionar esto de alguna manera".

Publicidad

¿Por qué el Cali va de más a menos en todos los partidos?

"En todos los inicios de los juegos, empezamos bien, con opciones de gol, buen fútbol, jugando en la zona que es nuestra idea. Pero nos vamos desinflando, nos lo preguntamos luego en el grupo: ¿qué pasa? ¿Qué sucede para que se dé esta situación? El partido contra Santa Fe fue casi lo mismo, así que es un punto a corregir. El equipo tiene que tener regularidad durante todo el juego. Además, como trabaja el grupo, debe tener esa regularidad de juego. Eso es lo que estamos tratando de hacer y mejorar día a día, fortalecernos y ser conscientes de que somos capaces de afrontar la presión. Porque eso es lo que más está afectando al grupo: la presión que hay. Le estamos pidiendo al grupo que maneje la presión de la mejor manera, con seguridad, porque si no, nos vamos a ir al traste. Estamos trabajando fuerte en todos los aspectos, el grupo se está cuidando con buena disciplina, y si no manejamos la presión, que es compleja, se nos va a complicar más".

¿Qué tiene que hacer para que el Deportivo Cali levante en los próximos encuentros?

"Ya no puedo hablar más, hay que ejecutar, hay que hablar con hechos y con resultados. No puedo seguir hablando de esto o de lo otro, hay que hablar con resultados, tanto en lo personal como en el grupo, en el Deportivo Cali. Hablar y hablar no sirve de nada, tenemos que ejecutar. Hace cuánto tiempo estamos hablando de que tenemos que revertir la situación, y no revertimos nada. Entonces, me siento mal, me da pena con la hinchada. Tengo que hablar con resultados, y si no se logran, entonces sabremos qué es lo que va a pasar. Necesitamos resultados. Hoy veníamos con una gran ilusión, haciendo un buen partido, porque se trabajó, se aprovechó al máximo el tiempo disponible, se hicieron excelentes entrenamientos, excelentes prácticas. Veníamos con ilusión, y vean lo que pasó, lo que sucedió hoy. Entonces, ya no se trata de hablar, se trata de ejecutar. El equipo tiene que ganar, nos hemos esforzado para que eso pase, y eso tiene que suceder ya. No más palabras, hay que ejecutar. La próxima vez, tiene que ser ganar sí o sí".