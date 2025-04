Hora y dónde ver, EN VIVO HOY, Independiente Santa Fe vs. Pasto, por la Liga BetPlay I-2025

Este viernes 4 de abril, Independiente Santa Fe se enfrentará al Deportivo Pasto , por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2025.

Cabe destacar que este sí será el primer partido oficial de Jorge Bava al mando del equipo, tras la salida de Pablo Peirano.

¿A qué hora juega HOY y por dónde ver el Santa Fe vs. Pasto?

El cuadro ‘cardenal’, que recibirá a los ‘volcánicos’ este viernes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, buscará tres puntos que los acerquen a la clasificación de las finales.

El partido está estipulado iniciar a las 7:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de Win Sports +.

Jorge Bava se puso la ‘vara’ alta

En su primera atención a medios, el estratega ‘cardenal’ se refirió a su objetivo al mando de Santa Fe, en Liga: “Mis intenciones tienen que ir de acuerdo a las características del equipo y de a poquito ir amalgamando mi pensamiento de juego con sus características para llegar a ese modelo que uno quiere. Me gusta que es un equipo versátil”.

“Peirano me animó a venir, me habló maravillas del club. En estos pocos días que he tenido no hago más que confirmarlo. Uno sabe lo que es Santa Fe, tanto en Colombia como en Sudamérica. A mí me gustan los equipos protagonistas, que van al frente, que buscan en campo rival, que presionan, que juegan. Hacerlo los 90 o 100 minutos es una utopía porque los rivales juegan y el equipo tiene que estar preparado para todo”, sentenció el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe.

¿Cómo llegan los dos equipos al partido?

Por su parte, Independiente Santa Fe es segundo con 22 unidades, cerca al líder América, que tiene solo dos más.

Por su parte, Deportivo Pasto actualmente ocupa la octava casilla, cerrando de manera parcial el grupo de los finalistas; esto, con un total de 18 puntos.

Sin embargo, para ambos es necesario y urgente ganar, para acercarse a ese objetivo.