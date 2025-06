Javier Gandolfi: "Esto recién empieza, un resultado positivo cambia toda la ecuación"

Atlético Nacional no pasó del 0-0 con Once Caldasen la primera fecha del grupo B de cuadrangulares. Luego del juego en el Atanasio Girardot, Javier Gandolfi, director técnico de los 'verdolagas', habló en rueda de prensa y destacó la labor de sus dirigidos, también tuvo palabras para Joan Parra, arquero del elenco manizaleño y quien salió como la gran figura.

De entrada, el timonel argentino al servicio del verde paisa, le interrogaron por la falta de puntería de su club, racha que ha venido acumulando en los juegos recientes.

"Te voy a contar una intimidad, recién hablando con Mateus (Uribe), David (Ospina), estaba el presidente, y por ahí cuando pasan este tipo de situaciones y muchos pueden pensar de que uno no práctica definición y situaciones que pueden llegar a pasar, y fue una de las semanas en las que más practicamos definición y le dimos prioridad a ese sentido y ese punto, tratando de darle herramientas al jugador. Son rachas, la realidad es que hoy (domingo) tendría que revisar pero creo que fuera arriba de 25 remates, varios mano a mano del arquero, que si le dieron figura, me parece extraordinario y es para felicitarlo porque tuvo una noche perfecta", precisó.

Y continuó haciendo su análisisGandolfi: "Después decía: ¿qué le podés decir al jugador? Desde mi lado, gracias. Gracias por la entrega, por buscar, y realmente un vestuario que está acostumbrado a ganar cuando empata, va a sentir tristeza, pero esto recién empieza. Hay entrenamiento, trabajo y hay resultados. Las rachas se cortan con un resultado positivo y eso lo vamos a buscar en la próxima fecha".

La formación de Atlético Nacional contra Once Caldas por la primera fecha de cuadrangulares. Colprensa

Publicidad

Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

- El cambio de Andrés Felipe Román por Dairon Asprilla

Publicidad

"Román estaba teniendo un partido en la parte física importante por situaciones tanto en defensa como en ataque y al utilizar Asprilla es un jugador que normalmente lo hace como volante, como extremo más ofensivo y la idea era esa, atacar un poco más y tener esa profundidad con Marino y Román. Pero sentíamos que Román estaba sintiendo en el partido desde la parte física, con pierna fresca la idea era alimentar esa banda con Asprilla y ser un poco más profundo".

- Más análisis del compromiso y agradecimiento de la hinchada

"Es un poco de lo que marca hoy el equipo, somos protagonistas, vamos a buscar, tenemos paciencia cuando la que hay que tener y cambiamos el chip cuando el rival recuperada; es lo que trabajamos en la semana. Me hubiese encantado empezar con un triunfo y regalarle un triunfo a toda la gente que vino hoy (domingo) en carácter de agradecimiento, no le pudimos regalar esa alegría. Nos queda seguir trabajando, creo en el trabajo, en el día a día, empezaremos a trabajar en el partido que viene. Me ocupa todo el tiempo (el no estar finos ), estaría distinto si el rival me hubiera superado en varios puntos, pero fuimos superiores, lo único que me faltó fue el gol".

- El tema de la pelota quieta, ¿la trabajan?

Publicidad

"La pelota que le saca al 'Búfalo' es una jugada preparada y en la que el arquero resuelve muy bien, te invito a que la veas, Zapata también erra un cabezazo solo, te invito a que la revises. Así como estas jugadas estuvieron muy cercas de ser efectivas trabajamos mucho lo que es el balón parado y hoy (domingo) estuvimos cerca de abrir este partido cerrado, es una herramienta el balón parado que sí le damos importancia".

- La hinchada está empezando a pedir buenos resultados...

Publicidad

"Lo que cambia la ecuación es un resultado positivo, ganando el próximo partido equiparas la tabla y vamos a estar hablando otra cosa. Pero es entendible, el hincha exige, pide, y nosotros tenemos que ganar. Sin ir más lejos, nosotros sentimos tristeza por no darles un triunfo en el inicio del cuadrangular".