Liverpool y otra contundente señal sobre el futuro de Luis Díaz: ¿se va o se queda?

Luis Díaz todavía no tiene claro su futuro y con poco menos de dos meses para que cierre el mercado de fichajes en Europa cualquier cosa puede pasar. La oferta del Barcelona parece haberse cerrado ante la inminente llegada de Marcus Rashford al equipo 'culé' y Bayern Múnich no convence al Liverpool en cuanto a cifras se refiere. Lo cierto, es que en las últimas horas los 'reds' publicaron los viajeros a una pequeña gira asiática y no solo sorprendió con la inclusión del colombiano, sino también con la ausencia de otro jugador, dejando una clara señal.

Los jugadores convocados por Arne Slot para enfrentar al Yokohama Marinos, en Hong Kong, el próximo 30 de julio:_Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Luis Díaz, Dominik Szoboszlai, Darwin Núñez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Curtis Jones, Cody Gakpo, Harvey Elliott, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Ryan Gravenberch, Ben Doak, Ben Woodburn, Giorgi Mamardashvili, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Jerome Frimpong, Federico Chiesa, Trey Ngumoha, Kacper Miszcuk, Tyler Morton, Conor Bradley, Calum Stephenson, Jayden Nyoni.

En la lista destaca la ausencia del italiano Federico Chiesa, competencia directa del guajiro, quien tendría sus días contados. El extremo no ha tenido mucha continuidad, no es uno de los preferidos por Slot y a los 'reds' les costó 12 millones de euros ficharlo desde la Juventus. Adicional a eso, Liverpool sufrió el lamentable fallecimiento de Diogo Jota, por ende, en esa posición solo quedan Cody Gakpo y 'Lucho'. Dicho esto, el equipo inglés tendría en mente retenerlo, eso sí, sin una renovación a la vista.

Federico Chiesa y Luis Díaz en un calentamiento, previo a un partido del Liverpool Getty Images

Los números de Federico Chiesa

Federico Chiesa ha tenido un recorrido destacado en clubes italianos. En Fiorentina, jugó 153 partidos, anotó 34 goles y repartió 26 asistencias, sumando más de 11 mil minutos en cancha. Previamente, en Fiorentina Primavera, tuvo 40 apariciones, con 11 goles y 4 asistencias. Su paso por la Juventus de Turín también ha sido sólido: 131 partidos, 32 goles, 23 asistencias y solo una expulsión. En total, ha participado en más de 330 encuentros profesionales, con 79 goles y 55 asistencias.



Etapa en Liverpool FC

En el Liverpool FC, Chiesa registra hasta ahora 14 partidos jugados, con 2 goles y 2 asistencias en 466 minutos disputados. Aunque su tiempo en Inglaterra ha sido breve, ya ha comenzado a dejar su huella en el equipo.

Chiesa ha conseguido cinco títulos en su carrera. Con la Juventus, ganó la Supercopa de Italia 2020 y dos Copas Italia (2021 y 2024). En su paso por el Liverpool FC, se coronó campeón de la Premier League en 2025, logrando así su primer título de liga en el extranjero. A nivel internacional, fue parte clave de la selección de Italia que conquistó la Eurocopa 2020, torneo en el que tuvo actuaciones destacadas en los partidos decisivos, tanto así, que, fue incluido en el once ideal del certamen.