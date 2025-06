Javier Gandolfi habló fuerte y claro sobre su futuro en Nacional, tras quedar por fuera de la final

Atlético Nacionalse despidió de la posibilidad de disputar la final de la Liga BetPlay I-2025 tras caer 1-0 en el estadio Atanasio Girardot frente a Millonarios, en un partido correspondiente a la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares. La anotación del ‘Tigre’ Falcao García marcó la diferencia en un duelo cerrado, intenso y que dejó al equipo antioqueño sin chances matemáticas de pelear por el título en la última jornada.

Tras la derrota, el director técnico Javier Gandolfi enfrentó los micrófonos en rueda de prensa y dejó varias reflexiones sobre el momento del equipo, el desarrollo del partido y la responsabilidad que asume tras no lograr uno de los objetivos trazados.

“Está más que claro que uno de los objetivos que teníamos para esta etapa del año no lo conseguimos. El primer responsable es el entrenador, siempre, y no le saco el pecho: hay que dar la cara. En mi caso, tengo una tristeza enorme por no lograr esa meta, y obviamente soy el principal responsable. Cuando un equipo pierde es así, y cuando un equipo gana, son los jugadores”, afirmó el estratega argentino.

Atlético Nacional vs. Millonarios. colprensa.

Nacional necesitaba una victoria para seguir con vida, pero la falta de contundencia ofensiva y algunos errores defensivos condicionaron su presentación. Gandolfi valoró el esfuerzo del plantel y reconoció que fue un golpe duro para el grupo. “Creamos opciones para que el resultado fuese distinto. El rival se encuentra con un gol en el primer tiempo y, ya después, por la necesidad que teníamos de ir a buscar, ellos encontraron con transiciones, y lo resolvimos bien”, agregó.

También envió un mensaje a los hinchas que colmaron las tribunas del Atanasio: “A la gente hay que decirle gracias. Hoy vinieron 44.000, bajo la lluvia, con el resultado negativo, alentando. Y seguramente muchos pensarán en la responsabilidad del entrenador, pero cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años. No firmé por objetivos. Firmé por un proyecto”.

Finalmente, Gandolfi dijo que no ha tenido conflictos con los jugadores y que seguirá trabajando mientras tenga el respaldo de la institución: “El día que tenga un problema con algún jugador, les puedo asegurar que no voy a estar acá”, concluyó.