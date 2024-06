Jorge Luis Pinto, a una firma de volver a ser técnico de un viejo amor en el fútbol colombiano

No para de moverse el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano y no solamente en el plano de la contratación de jugadores. También entre los técnicos hay noticias en camino, con hombres de experiencia nacional e internacional como protagonistas. Ese es el caso de Jorge Luis Pinto, quien tendría todo arreglado y sería en cuestión de horas el nuevo DT de Unión Magdalena, de la Primera B.

Y es que solamente faltarían pocos detalles para que el experimentado adiestrador sea anunciado por el conjunto 'bananero'. En ese sentido desde Santa Marta y en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista César Corbacho aseguró que Pinto Afanador ya había acordado todo con Eduardo Dávila Armenta, el máximo accionista del Unión.

El santandereano tiene gratos recuerdos del equipo samario, en el que primero fue preparador físico entre 1977 y 1979 y posteriormente entre 1988 y 1989 y 1994 y 1996 en calidad de técnico del conjunto profesional.

A la espera de la oficialización de la noticia, hay que apuntar que Jorge Luis Pinto no trabaja desde el año pasado cuando pasó momentos duros al frente del Deportivo Cali, del que se marchó en medio de una polémica por la contratación de Luis 'Chino' Sandoval, al no estar de acuerdo con esa decisión de los directivos. Desde entonces no ha vuelto a estar en los banquillos.

Jorge Luis Pinto, entrenador del Deportivo Cali. Foto: Colprensa.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto de un interés del Cúcuta Deportivo?

Durante la presente semana también fue noticia Jorge Luis Pinto por un mensaje en su cuenta de X, en el que fue claro que no tenía interés en llegar a ser DT del Cúcuta Deportivo, otro equipo de la B en el que dejó buenos recuerdos.

Según Pinto, él no puede regresar a los rojinegros por no compartir la forma en la que se viene manejando el club desde la parte dirigencial.