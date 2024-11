Juan Carlos Osorio opinó sobre Efraín Juárez y le terminó dando 'palo' al fútbol colombiano

La Liga Betplay 2024 II ya tuvo su primera fecha de los cuadrangulares finales y tuvo de nuevo protagonista al director técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez , quien fue expulsado en el partido contra Santa Fe, por celebrar de manera desmedida el primer tanto de los 'verdolagas'. El mexicano también fue sancionado por tres años sin acudir a un estadio en nuestro país por el festejo, tras eliminar al Medellín en Copa Betplay 2024. En medio de ese panorama, el entrenador colombiano de Tijuana,Juan Carlos Osorio , dio su opinión sobre la situación del timonel del equipo antioqueño.

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más estimados en Atlético Nacional, pues muchos consideran que hizo todo el proceso para que después ganaran la Copa Libertadores de 2016 de la mano de Reinaldo Rueda.

Osorio actualmente es el director técnico de Tijuana y el jueves quedó eliminado de la Liga MX luego de perder en los penaltis con el América. El estratega acudió a la rueda de prensa y le consultaron sobre todo lo que le ha ocurrido a Efraín Juárez en los últimos días en el fútbol colombiano.

"Me parece que es injusto, porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión. Lo que sí está claro es que de las cosas que yo más valoro en México es, por ejemplo, que en un clásico Monterrey vs. Tigres, la gente va como va a Manchester City vs. Manchester United, con el color de su camiseta, van en familias, se despide y cada uno va a apoyar a su equipo. En Colombia no es así. El tema de las barras bravas es muy diferente acá, y eso hay que tenerlo en cuenta", dijo Osorio en charla con los medios de comunicación.

Juan Carlos Osorio, director técnico de Tijuana. Francisco Vega/Getty Images

¿Por qué fue sancionado Efraín Juárez?

El entrenador mexicano fue castigado por una Inspección de Policía con tres años sin poder asistir a un estadio en Colombia luego de consideraran su celebración contra Independiente Medellín como una provocación. Juárez estaba en la rueda de prensa post partido cuando de repente fue interrumpido por agentes de la Policía. Le solicitaron a comparecer y al día siguiente fue revelada la dura medida, la cual ha sido considerada por mucho como desproporcionada.Fue tal la polémica que hasta el Alcalde de Medellín se pronunció en redes sociales. Por su parte, el DT 'manito' y Nacional apelaron la decisión.