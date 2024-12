Jugó en América y Nacional, pero se declaró verdolaga para la final de Copa Colombia

América de Cali y Atlético Nacional , protagonistas de la final de la Copa Colombia 2024, tuvieron en común el paso de un defensor venezolano que vistió ambas camisetas entre 2004 y 2007 y que reapareció para volcarse hacia el bando ‘verdolaga’.

El zaguero en cuestión es Jorge Rojas, que tuvo 2 periodos en el cuadro antioqueño y uno en el vallecaucano, sus únicas casas en Colombia, ya que desarrolló la mayor parte de su carrera en su propio país.

Sin embargo, estuvo más tiempo defendiendo el escudo del cuadro paisa, con el que fue campeón de primera división en el primer semestre de 2005, hechos que inclinaron sus favoritismos por esa escuadra.

El hombre, con 47 años de edad en la actualidad, justificó su posición aclarando que en el elenco ‘escarlata’ su estadía fue corta y que por ello no creó mayor sentido de pertenencia por la institución roja del Valle.

Las palabras de Jorge Rojas fueron emitidas en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio en el que le preguntaron de manera directa: “¿Quién manda en su corazón?”.

Ante ello, no dudó en responder: “Atlético Nacional, total”, como se puede ver en el siguiente video (desde el minuto 7:47):

Acto seguido, explicó que motivos económicos lo llevaron a no identificarse con el bando ‘escarlata’: “Respeto muchísimo al América, donde tuve un paso muy breve, de 6 meses, mi contrato era de un año, pero todos los problemas económicos que tenía América en su momento no me permitieron cumplir y apenas me salió una oportunidad mejor en lo salarial y de estabilidad, que fue un equipo de Venezuela [Maracaibo], no lo dudé porque América no me daba esa tranquilidad”.

Por último, dejó un singular mensaje para la final: “Nacional, que lo haga bien. Estaré viendo, aunque espero que gane el mejor”.

Cuándo es la final de la Copa Colombia entre Nacional y América

En esta serie, los antioqueños empezarán siendo locales y cerrarán buscando dar la vuelta olímpica en suelo vallecaucano.

⦁ Partido de ida

- Atlético Nacional vs. América de Cali

- Fecha: jueves 12 de diciembre de 2024

- Hora: 7:30 p. m.

- Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Partido de vuelta

- América de Cali vs. Atlético Nacional

- Fecha: domingo 15 de diciembre de 2024

- Hora: 5:00 p. m.

- Estadio: Pascual Guerrero, de Cali