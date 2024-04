La Comisión Disciplinaria de la Dimayor tomó 'cartas en el asunto' con Junior

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor tomó 'cartas en el asunto' en cuanto a lo sucedido en Millonarios 3 vs. Junior 2, del pasado miércoles 17 de abril en el estadio El Campín. En dicho compromiso por la fecha 17 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, el 'tiburón' tuvo algunas protestas en contra del árbitro del juego, Jorge Duarte,y también protagonizó una acción que se hizo viral en redes sociales.

Recordemos que el plantel dirigido por Arturo Reyes le reclamó al juez del partido tras la anotación de Leonardo Castro, que abrió el marcador en el estadio El Campín, ya que consideraron que hubo falta previa. Tras esto, y al ver que Duarte validó el gol de los azules,los de Junior luego del saque desde la mitad de la cancha le cedieron el balón a Millonarios como forma de protesta.

Lo cierto es que en las últimas horas, salió el habitual boletín de sanciones de la Dimayor y el 'rojiblanco' fue sancionado. Se leyó en la determinación que "El Comité decidió sancionar a los señores, Carlos Bacca Ahumada, Didier Moreno, Víctor Danilo Cantillo y Gabriel Fuentes, jugadores del registro del Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. con una multa de un millón trescientos mil pesos para cada uno, al constatar el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos previstos en el artículo 68 del CDU de la FCF, por incurrir en la conducta descrita como protesta colectiva en en el partido que se disputó por la fecha 17 de la Liga Betplay Dimayor entre Millonarios y Junior".

Recordemos que posterior al compromiso en el estadio El Campín, la plantilla del conjunto 'currambero' también mostró otra voz de protesta al salir en conjunto a la rueda de prensa.

¿Qué dijeron los jugadores de Junior en esa rueda de prensa?

Uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Didier Moreno, quien en su intervención dijo lo siguiente: "Todo el plantel acá presente, por el motivo que vimos dentro del campo. Yo creo que si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Esto no puede seguir pasando, un juez, donde tiene unos ayudantes, que le está marcado una falta y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego. No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente".

Acción de juego entre Millonarios vs. Junior, por la fecha 17 de la Liga Betplay I-2024. @MillosFCoficial