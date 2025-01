"La hinchada más 'brava' es la del Junior; no van al estadio y te 'matan' por redes"

Los equipos del fútbol colombiano apenas están retomando actividades para hacer la pretemporada y por eso varios jugadores han concedido entrevistas para hablar del balompié de nuestro país. En esta ocasión, un jugador habló sobre las hinchadas del Deportivo Cali, Junior, Santa Fe y Millonarios.

Se trata de Daniel Giraldo , jugador de Millonarios, quién tuvo una charla con un influencer y dejó varias declaraciones llamativas.

En primer lugar, el futbolista de 32 años eligió la afición más dura. “Yo siempre lo digo, la hinchada del Cali es brava. Esa y la de Junior. Son bravas en el sentido que son muy exigentes”, reveló de entrada.

Sin embargo, después dejó en claro que la del Junior no tiene punto de comparación cuando los resultados no son buenos. “Obviamente Millonarios es un equipo muy grande, Santa Fe también es grande también, pero las de Junior la gente, si tú ves escribe por redes y muchas veces no van al estadio a apoyar; entonces te matan por redes”, argumento el volante mixto.

Por último, Giraldo escogió a los fanáticos que son más 'firmes' y que generan mayor emoción en los jugadores. “Los de Millonarios siempre están ahí en el estadio acompañando. Yo creo que es la más fiel, sí. Es una hinchada que están abonados, el estadio está lleno todos los partidos. Entonces eso es motivante”, concluyó el nacido en Cali.

Daniel Giraldo jugó 57 partidos en Junior. Foto: Junior de Barranquilla

La carrera de Daniel Giraldo

Debutó en el Deportivo Cali, donde alternó participaciones en liga, copa y competencias internacionales entre 2009 y 2018. Durante su etapa con los azucareros, disputó 135 partidos y anotó dos goles, consolidándose como un jugador importante en el mediocampo.

En la temporada 2014-15, Giraldo dio el salto al fútbol europeo al unirse al S.C. Olhanense de Portugal. Allí jugó 40 partidos y marcó un gol en la Segunda División portuguesa, ganando experiencia en el fútbol internacional.

Regresó a Colombia en 2019 para jugar con el Deportivo Pasto, donde tuvo una temporada completa con 26 apariciones. Posteriormente, fichó por Santa Fe, donde permaneció hasta 2021 y alcanzó su mejor rendimiento ofensivo, marcando seis goles en 77 partidos.

En 2022, Giraldo se unió al Junior de Barranquilla, donde tuvo continuidad con 57 partidos en todas las competencias, anotando un gol. Actualmente juega en Millonarios, con quienes ha disputado 66 encuentros y convertido tres tantos hasta 2023.

En total, Giraldo acumula 366 partidos y 14 goles en su carrera, destacándose por su consistencia y equilibrio en el mediocampo.