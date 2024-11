La 'noche mágica' de Juan Fernando Quintero tiene dedicatoria especial: "Sufrimos mucho"

Este jueves 31 de octubre, Juan Fernando Quintero salió ovacionado por cada alma que pudo asistir a El Cilindro a ver como el colombiano metía un doblete contra Corinthians, para eliminarlos de la Copa Sudamericana y posteriormente clasificarse para la gran final.

El zurdo se reportó cuando su equipo más lo necesitaba y jugó un partido redondo, siendo una de las piezas clave del equipo de Gustavo Costas, que jugó, prácticamente, por y para 'JuanFer', quien respondió de gran manera a las altas exigencias de un partido como lo es el de una semifinal de un torneo internacional.

Y es que no solo sus compañeros e hinchas salieron fascinados con su actuar, en la prensa argentina no dejaron pasar la oportunidad para hablar del '8', de quien solo hay elogios y cumplidos, no solo por sus dos goles, sino por la versatilidad y empeño que mostró en este reciente encuentro, pues fue uno de los más constantes en rendimiento, corrió, puso pases y, claramente, también marcó goles.

Juan Fernando Quintero patea un impresionante penal con Racing Foto: AFP

"La noche que Juanfer Quintero enamoró a Racing: dos goles, magia y salida caliente"

. título el medio 'TyC Sports', en donde destacaron de gran manera la noche del antioqueño, quien brilló y junto con su brillo logró llenar ilusión a la 'academia', que vuelve a pisar una final internacional.

Tras lo que supuso el enorme partido de Quintero, también dejó declaraciones y más allá de hablar del partido, dedicó este importante triunfo a Dios y a su familia, con una emoción enorme.

"Creo que no hay palabras para explicarlo. Fue un año muy difícil, y quiero dedicar este triunfo a Dios y a mi familia. Sufrimos mucho, pero aquí estamos. Lamentablemente, no pueden estar presentes por una condición, pero saben que mi corazón y alma están con ustedes", manifestó al borde de las lágrimas 'JuanFer'.

"NO HAY PALABRAS PARA EXPLICARLO" Juanfer Quintero EMOCIONADO tras la clasificación a la FINAL DE LA #SUDAMERICANA. pic.twitter.com/R1QIhxjEvk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2024

Tras ello, quiso centrarse más en lo que vivió en El Cilindro, hablando de la hinchada, el partido y el especial momento que está viviendo en su carrera. "Soy un privilegiado del fútbol al tener estos momentos en un club tan especial como este, donde su hinchada lo siente profundamente. Simplemente tengo que agradecer, nada más", agregó.

Cabe resalar que Juan Fernando salió algo 'caliente' del partido ante la decisión de Gustavo Costas de sacarlo al minuto 30 del segundo tiempo, pues el 'crack' quería y esperaba seguir sumando, sin embargo, tras salir de la cancha, se fundió en un abrazo eterno con su entrenador que, seguramente, está orgulloso de lo hecho por su dirigido.