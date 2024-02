Angie Vega, de jugar en Colombia y el exterior a guiar el destino de Millonarios en la Liga femenina

Se viene una nueva edición de la liga femenina del fútbol colombiano y con esta nuevas incorporaciones para los equipos que estarán luchando por el título liguero desde el viernes 16 de febrero. Justamente, Millonarios es una de las escuadras que trajo más refuerzos y en la parte técnica no fue la excepción. Y es que la entrenadora vallecaucana Angie Vega será la encargada de dirigir a las embajadoras en este nuevo reto deportivo.

Por esta razón, en Gol Caracol dialogamos en exclusiva con Vega, quien también fue jugadora profesional y que recientemente dirigió al Antofagasta de Chile.

"Vengo de una familia bastante futbolera. En especial, a mi papá le gusta mucho este deporte y considero que él me motivó a practicarlo desde muy pequeña. Estuve 12 años entrenando en la Escuela Sarmiento Lora, además jugué en la Selección del Valle, Cortuluá y Everton de Viña del Mar (Chile)", empezó diciendo Vega.

Además, habló del momento en el que decidió 'colgar los guayos' para enfocarse en la dirección técnica.

“En los últimos años de mi carrera como futbolista empecé a estudiar para ser entrenadora en la Escuela Nacional del Deporte. También, inicié labores con el Deportivo Cali en las categorías de formación. Los tiempos se fueron dando y la verdad no quería que el fútbol me dejara a mí, sino que yo lo hiciera. Finalmente, tomé la decisión de retirarme y enfocarme en la dirección técnica. Considero que esa ha sido la mejor elección de mi vida”, añadió.

Y, tras un exitoso 2021 con el equipo femenino del Deportivo Cali en el rol de asistente técnica, empacó las maletas para dirigir en otro país.

“Cuando los equipos ganan a uno se le abren muchas oportunidades y eso me pasó luego del campeonato que conseguimos con el Deportivo Cali. Se dio la posibilidad de dirigir en el exterior y no lo dudé ni un segundo. Tenía claro que era el momento adecuado y que entrenar por fuera del país iba a ser un reto importante en mi formación como técnica. Fue una experiencia muy linda”, mencionó.

Entonces, luego de cumplir su ciclo en Antofagasta, le llegó el momento de regresar a Colombia.

“Por el trabajo, los resultados y otros factores llegó la oportunidad de regresar al país para dirigir a Millonarios. Este es uno de los equipos con mayor historia y relevancia de Colombia, además sentía que era la ocasión correcta para venir y tenía conocimiento de varias jugadoras”, afirmó.

También, se refirió al rol que deben tener los entrenadores en la actualidad y a su estilo de dirección.

“Estoy totalmente convencida que los equipos no se construyen de la raya hacia adentro porque en la cancha no está toda la clave para armar un grupo fuerte y sólido. En la actualidad, la figura del entrenador tiene que cubrir diferentes aspectos porque hay que saber liderar, pero también delegar funciones (...) Me caracterizo por ser una entrenadora con buena gestión del equipo, que lidera y que sabe repartir responsabilidades. Adicionalmente, desde la experiencia que tuve como jugadora, me pongo en el rol de ellas para comprenderlas mejor y darles el trato que se merecen. Con eso, la parte futbolística fluye más", agregó.

Finalmente, destacó la importancia de la calidad humana como clave para el éxito de un proyecto deportivo y habló del trabajo que vienen realizando sus dirigidas.

"Tratamos de que el día a día con las jugadoras sea muy armónico para que eso permita alinearnos con los objetivos del equipo (...) Tengo a cargo a un grupo de jugadoras muy profesionales, algunas con mayor experiencia y otras más jóvenes, pero todas con la disposición de aportar. Hay buenas sensaciones de todo el equipo y hemos notado recepción por parte de las jugadoras en la información que les entregamos. El gran reto que tengo ahora es que todas hablen el mismo idioma futbolístico, pero considero que vamos por buen camino", concluyó.

¿Cuándo debutará Millonarios en la liga femenina del fútbol colombiano?

El equipo 'embajador' comenzará la liga femenina del fútbol colombiano 2024 el viernes 16 de febrero contra Independiente Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, a partir de las 3:30 p. m.

Por: Jacobo Olivares

Periodista Caracol Sports

En Twitter: @JacoboOlivares7