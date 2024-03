Atlético Nacional, a buscar contra Boyacá Chicó la primera victoria de la era Pablo Repetto

No es un secreto para nadie que Atlético Nacional está sumido en una crisis de resultados deportivos que ponen en duda su clasificación a los cuadrangulares finales. No solo las derrotas y empates, sino también el estilo de juego no tiene contento a la hinchada y eso es lo que buscará revertir el DT Pablo Repetto frente al Boyacá Chicó.

“Buscamos que el equipo sea ofensivo, ante Chicó va a ser diferente al que jugamos frente a Bucaramanga, veremos un partido más abierto, de ida y vuelta”, fue la primera pista que dio a mitad de semana el uruguayo sobre el juego de este sábado que será válido por la fecha 11 del FPC.

La jornada pasada, en el Atanasio Girardot, Repetto debutó en el banco técnico de Nacional, en medio de poca hinchada y un partido que, si bien dominó y tuvo opciones, dejó como resultado un empate sin goles, que acrecentó a ocho los juegos seguidos en los que no conocen la victoria, teniendo en cuenta Liga y Copa Libertadores.

En la rueda de prensa del miércoles, Repetto también enfatizó en el elemento crucial ante la falta de resultados del equipo. “La confianza es lo más importante, los goles ya van a llegar, contra Bucaramanga tuvimos varias opciones. Duque no se va a olvidar de hacer goles, Ramírez tampoco, Ceppelini también es un jugador que aporta goles", dijo el estratega.

Ya eliminados de la Copa Libertadores, esa que supo ganar en 1989 y 2016, Nacional tendrá tiempo para trabajar y enfocarse solamente en la liga y en Copa.

Ahora bien, el tema no es fácil, Nacional como equipo grande exige resultados y en ese sentido Repetto ya tuvo un primer detalle que no gustó mucho. El no revelar los convocados con antelación como un "acto de protección hacia los jugadores en medio de un clima hostil en el equipo".

Cabe recordar, que, Boyacá Chicó no gana hace dos partidos en casa, pues viene de caer 1-2 con Santa Fe y 1-1 con el Deportes Tolima.

Los ocho partidos que Nacional lleva sin ganar:

Patriotas 0-0 Atlético Nacional - Liga

Atlético Nacional 0-1 Millonarios Liga

Deportivo Cali 3-2 Atlético Nacional - Liga

Nacional (PAR) 1-0 Atlético Nacional - Copa Libertadores

La Equidad 2-0 Atlético Nacional - Liga

Atlético Nacional 0-3 Nacional (PAR) - Copa Libertadores

Junior 0-0 Atlético Nacional - Liga

Atlético Nacional 0-0 Bucaramanga - Liga

¿Cuándo juega Atlético Nacional?

El 'verdolaga' se medirá este sábado 16 de marzo contra Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, en Tunja, a las 6:20 p.m.