Carlos Bacca no es, Yimmi Chará tampoco: conozca quién es el jugador más valioso del Junior

Junior de Barranquillaes de los clubes del fútbol colombiano que puede decirse que tiene 'chequera' para fichar y después de ello sus futbolistas se valorizan. El 'tiburón' no escatima en gastos cuando a la hora de armar plantillas competitivas se trata y para este 2024 no fue la excepción, pero pese a que llegaron buenos nombres al plantel, según los portales especializados en fichajes, el deportista con mejor precio en el mercado del 'rojiblanco' no es su capitán Carlos Bacca, ni muchos menos Yimmi Chará o Víctor Cantillo.

¿Quién es el jugador más valioso del Junior de Barranquilla?

Fue 'Transfermarkt' el que reveló quién es el jugador más valioso del actual campeón del fútbol colombiano. Dicho portal aseguró que ese título se lo lleva Déiber Caicedo, quien llegó al 'tiburón' en el 2023 tras su paso por el Vancouver Whitecups, de la Major League Soccer. Antes militó en el Deportivo Cali.

Deiber Caicedo, jugador del Junior en el duelo vs Jaguares Foto:Twitter @JuniorClubSA

Caicedo Mideros, de 23 años, está valorizado en 2,8 millones de euros, siendo el futbolista con mejor valor de mercado en Junior. Ya en la clasificación general de los futbolistas más cotizados del fútbol colombiano, Déiber ocupa el segundo lugar, de una clasificación que es dominada por futbolistas de Millonarios, que en el top-5 tienen tres deportistas: Daniel Ruiz, Álvaro Montero y Andrés Llinás.

¿En qué equipos ha jugado Déiber Caicedo?

El oriundo de Barbacoas, municipio ubicado en el departamento de Nariño, comenzó su formación deportiva en las divisiones inferiores del Cali. En el 'azucarero' tuvo la oportunidad de debutar en el fútbol profesional en el año 2018. Sus buenas actuaciones con el club verde caleño lo llevaron al fútbol internacional, jugando así tres años en la MLS con el Vancouver Whitecups (del 2021 al 2013).

En la actualidad, viste la camiseta de Junior de Barranquilla donde se ha ido ganando un lugar en la titular del club que es entrenado por Arturo Reyes. En la ofensiva 'juniorista' comparte conYimmi Chará, Carlos Bacca y José Enamorado.

Los otros jugadores más valiosos de Junior

En el segundo lugar de los futbolistas que mayor valor de mercado tienen en el Junior está Santiago Mele. El arquero uruguayo está tasado en 1,8 millones de euros y en la clasificación general del FPC es octavo.

Santiago Mele en una de las prácticas con Junior de Barranquilla. Instagram @juniorclubsa

Rafael Pérez es el tercer jugador más valioso del club y tiene un precio de valorización de 1,5 millones de euros. El defensor cartagenero, de 34 años, de otro lado, en el ranking general aparece en el puesto trece. Todos estos datos son suministrados por 'Transfermarkt'.