David González, tras caer 3-1 contra Nacional: "Nada va a cambiar, vamos a luchar por el título"

Luego de haber caido 3-0 contra Atlético Nacional, el técnico del Deportes Tolima, David González, analizó el encuentro y lo que serán para el equipo los cuadrangulares semifinales.

En primera instancia, quiso justificar el hecho de haber llevado una nómina con varias de sus estrellas al Atanasio Girardot, asegurando que la idea era que se siguiera el ritmo de juego. “El hecho de haber clasificado con tanta antelación hace que lleguen muchos comentarios de descansar jugadores y es muy complicado porque el jugador también necesita ritmo y necesita estar en la dinámica de estar compitiendo porque cuando se queda sin jugar 10 días o 12 días le cuesta volver y son decisiones que se toman y son ahora toca. Mirar para adelante y mirar hacia los cuadrangulares”, aclaró el entrenador.

Tras ello, aseguró que la idea ahora para su equipo será buscar el título, luego de haber sido uno de los equipos con más regularidad del torneo. “No nos debemos quedar con las veces que hemos llegado y no alcanzó. También ha habido momentos en los que el equipo llegó y ha sido campeón y para un equipo que a lo mejor no tiene a sus espaldas la historia de muchos otros. A eso tenemos que apelar. A mi modo de ver, somos el equipo junto con de pronto Bucaramanga y Santa Fe que más regularidad hemos tenido durante todo el semestre y nada va a cambiar, seguiremos igual y con la firme intención de ir y pelear por el título, Ese es nuestro objetivo”, fueron las palabras del antioqueño.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Tolima, por Liga. Foto: Twitter de @cdtolima.

Otras declaraciones de David González

¿Qué opina de la actualidad de los equipos de la capital de Antioquia?

"Siempre he sido muy poco de regionalismos. Esto es fútbol profesional y el hecho de que los equipos antioqueños estén dirigidos por foráneos, no cambia absolutamente nada. Nosotros ya estuvimos aquí, Leonel ya estuvo aquí, yo estuve aquí. Cada uno va por su camino y cada quien lo va andando y ahora nos toca estar en equipos de afuera y de pronto, en algún otro momento, las cosas cambiarán. Pero no es como para entrar a formar una polémica".

¿A qué está obligado el Deportes Tolima, tras esta gran campaña en el ‘todos contra todos’?

"Es una buena campaña como para un equipo como el Deportes Tolima, como para cualquier equipo. Cualquier equipo que haga estos puntos que hemos hecho, sea el Deportes Tolima o sea un equipo con más historia, es una gran temporada y la obligación para nosotros es ser campeón.

Sobre el estado de Yeison Guzmán...

"Yeison ya está entrenando, no está al 100% a la par con el grupo, pero ya está haciendo muchos trabajos con el grupo. Esperamos que pueda estar en los partidos de los cuadrangulares. No sé si en el primero, pero si va a estar en los cuadrangulares".