César Guzmán: "El presidente de la FCF reconoció que los árbitros pitan de acuerdo a la camiseta"

Durante el partido este domingo entre Cali y Patriotas, en el estadio de Palmaseca, se presentaron unos hechos de violencia que se dieron en el primer tiempo con hinchas de los verdes del Valle del Cauca, que obligaron a suspender temporalmente el duelo de la fecha 12 de la Liga Betplay 2024 del fútbol colombiano.

Y sobre ese particular hecho, hace pocos minutos el que se pronunció con polémicas declaraciones fue César Guzmán, máximo accionista de los boyacenses, quien dejó varias palabras en el ambiente.

"La verdad, la situación, como ustedes la han podido observar, no fue nada fácil. Ha sido un partido donde han surgido amenazas de muerte contra directivos y muchos hinchas del Deportivo Cali han entrado a la sede del equipo hace días, y varios vándalos ingresaron ahora también a la cancha. Crearon disturbios en la tribuna, con cerca de 20.000 hinchas en el estadio, con varias decenas en el campo y no existían garantías porque el fútbol no se puede jugar así, el fútbol no se puede jugar con riesgos. La seguridad, no solamente de los futbolistas, sino también de los aficionados, es importante y no sé de qué manera se miran las cosas", dijo inicialmente Guzmán.

Sumado a ello, el dirigente aseguró que: "En Tunja, en el partido anterior, 15 o 18 muchachos gritaron, uno ingresó al terreno de juego y 80 policías estuvieron ahí y para el árbitro no existían garantías y termina el partido. Les dijo que iban a continuar el partido, pero finalmente lo terminó, diciendo que no existían garantías y aquí sí, con todos los antecedentes que surgen, con lo que ha pasado, con amenazas y todo, y aquí sí existen garantías", complementó.

Finalmente, terminó por culminar su intervención de la siguiente manera: "Desafortunadamente, se miden con diferentes raseros y el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en conversación privada, reconoció que los árbitros pitan de acuerdo el color de la camiseta y eso nos deja tristes, porque realmente nos genera vergüenza y siento mucha vergüenza por nuestro fútbol, por nuestra industria y por nuestra liga", terminó por manifestar César Guzmán.

Pese a lo declarado por el máximo dirigente de Patriotas, el partido jugado en Palmaseca por la fecha 12 de la Liga 2024-I, terminó en una victoria 0-1 sobre el Deportivo Cali.

¿Cómo va Patriotas en la Liga BetPlay 2024-I?

Patriotas en la Liga 2024-I Foto: Colprensa

Actualmente, Patriotas se encuentra en la última posición del escalafón con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y ocho derrotas.