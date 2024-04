Cali no pudo con Patriotas: derrota 1-0, en un partido que estuvo suspendido por enfrentamientos

Deportivo Cali terminó cayendo 0-1 contra Patriotas, en partido por la fecha 12 de la Liga 2024-I. El gol de la victoria para los boyacenses llegó gracias a Andrés Alarcón.

Desde el primer momento, ambos equipos buscaron imponer condiciones. Cali tomando protagonismo en la ofensiva, mientras que Patriotas replegado en defensa. De esta manera se desarrolló gran parte del primer tiempo hasta que Gian Cabezas vio la roja directa, luego de una fuerte entrada con los taches arriba directamente al tobillo de Kevin Parra, quien quedó tendido en el suelo.

Con un hombre menos, los boyacenses aprovecharon para empezar a presionar en ofensiva, viéndose el Cali algo sobrepasado por lo que terminó proponiendo el cuadro visitante en los minutos finales del primer tiempo. Tanto fue así que Andrés Alarcón logró abrir el marcador para los 'lanceros' con un potente remate de cabeza que dejó sin opciones a Alejandro Rodríguez. Se lamentó todo el Palmaseca.

Tras lo acontecido, el cuadro 'azucarero' no se dejó llevar por la pena y buscó rápidamente el empate, encontrándolo en Jaider Moreno, quien, luego de un centro y anticiparse a la marca, logró consolidar un gran gol.

Publicidad

No obstante, dicha anotación no terminó subiendo al marcador, debido a que el VAR entró en acción, pues Andrey Estupiñán, en lo que fue el inicio de la jugada, cometió una falta, razón por la cual, el tanto del joven jugador del Cali no terminó siendo convalidado.

Tras darse la decisión, uno de los espectadores logró ingresar al terreno de juego.Al verlo dirigirse directamente hacia ellos, varios jugadores de Patriotas buscaron protección con los agentes del Esmad presentes en el lugar. La policía y el personal de seguridad del estadio actuaron rápidamente para evitar que la situación empeorara.

Publicidad

Sin embargo, debido al clima tenso que se estaba viviendo en el estadio, se produjeron enfrentamientos entre algunos aficionados y las autoridades en una de las tribunas. La policía tuvo que intervenir, resultando en la detención de algunos individuos involucrados en los altercados.

Hincha Cali en partido contra Patriotas - Foto: Colprensa

Tras estos incidentes, los jugadores de ambos equipos decidieron dirigirse a los vestuarios, dejando el primer tiempo inconcluso. Después de algunos minutos, el equipo del Deportivo Cali se acercó al cuerpo arbitral, que determinó jugar seis minutos adicionales para completar la primera mitad antes de finalizarla.

Luego de reanudado el partido, el juez central pitó penal, luego de que Juan Díaz le haya provocado una zancadilla a Juan Córdoba. De hecho, fue el propio Córdoba quien hizo efectivo la pena máxima. Sin embargo, en esta ocasión, Juan David Valencia se impuso y con facilidad logró atajar el remate, manteniendo el arco en cero.

Pese a los intentos desesperados del Cali en poder lograr, aunque sea un punto, el balón no terminó entrando, dando como resultado final un 0-1 a favor de Patriotas.

Publicidad

Los 'azucareros', en la casilla 10 con 14 puntos, tendrá que jugar contra Millonarios el próximo sábado 23 de marzo.

Por su parte, Patriotas, en la última posición con ocho unidades, jugará con Junior el viernes 22 de marzo.

Publicidad

Ficha técnica:

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez, Jonathan Marulanda, Francisco Meza, Jefferson Díaz, Yulián Gómez (Juan Castilla; min 75), Javier Reina, Fabián Ángel, Gian Cabezas, Jaider Moreno (Andrés Andrade; min 75), Juan Córdoba, Fabián Castillo (Andrey Estupiñán; min 17).

Patriotas: Juan David Valencia, Samuel Bello (Santiago Roa; min 46), Sebastián Ayala (Juan Caicedo; min 56), Luis Payares, Carlos De Las Salas, Andrés Alarcón, Kevin Parra (Cristian Martínez; min 31), Juan Díaz, Camilo Charris, Iván Rivas (Agustín Pezzi; min 74), Carlos Mosquera (Estiven Sarria; min 74).

Goles: Andrés Alarcón (Patriotas)

Publicidad

Árbitro: Elías Santiago Pitalua

Estadio: Palmaseca

Publicidad

Incidencias: Gian Cabezas vio la roja directa al minuto 22 de partido. El juego tuvo que ser pausado al minuto 45, debido a la invasión de un hincha.