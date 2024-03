El posible refuerzo del Real Cartagena: ¿acompañará a Teófilo Gutiérrez en la delantera?

El delantero colombiano,Dorlan Pabón, quien fue figura en Atlético Nacional, dejó intriga sobre lo que va a hacer su futuro en el fútbol colombiano. En la primera semana de marzo Atlético Nacional informó por las redes sociales la desvinculación del jugador antioqueño, quien tomó la decisión de cortar su vinculo con el equipo a falta de cuatro meses de finalizar su contrato.

Desde entonces las especulaciones de su futuro han crecido, pero el alcalde de la ciudad de Cartagena, Dumek Turbay , confirmó los acercamientos del club Real Cartagena con el jugador.

En conversaciones con 'El Universal' el alcalde Dumek Turbay, confirmó que el tema 'Memín' Pabón le interesa y mucho: "En el Real Cartagena las puertas están abiertas para cualquier jugador, a nosotros nos interesa mucho el tema de Dorlan Pabón, ya hemos mandado mensajes para que nos digan en qué condición pueda venir”, dijo el mandatario, quien asistió este martes a la entrega del estadio de San Fernando.

La 'heroica' esta a la espera para poder contratar jugadores, ya que el próximo 1 de abril, se abre el mercado de fichajes para los jugadores que están libres. Real Cartagena espera dar otro salto de calidad con la contracción del antioqueño, en su plantilla cuenta con jugadores de un alto perfil como lo son: Teófilo Gutiérrez, Luis 'Chino' Sandoval y Christian Marrugo.

¿Cómo se despidió Dorlan Pabón de Atlético Nacional?

Dorlan Pabón y David Macalister Silva, en la ida de la final de la Copa Colombia 2023 Archivo de Colprensa

El centrocampista colombiano Dorlan Pabón, se despidió mediante un video en redes sociales, y dio declaraciones importantes para su seguidores:

“Esta decisión no ha sido fácil, lo he pensado mucho. Hasta hoy me visto la camiseta de Nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad. Creo que se cumplió un ciclo en Nacional. Los voy a extrañar, es una institución que me dio mucho y lo agradezco demasiado. Solo tengo gratitud para el club y todos los hinchas”, indicó de arranque, dejando en claro los motivos de su partida.

“Vine a ganar títulos, lo cumplí y ahora me voy por la puerta grande. Quiero decirle a la hinchada que estén tranquilos y que gracias por el cariño que recibí siempre y disculpas por las cosas malas que tuvieron que vivir y que no se merecían”, agregó atacante.

Eso sí, también Dorlan Pabón pasó momentos duros con la camiseta de Nacional y en sus declaraciones, recordó la final que perdieron contra Millonarios. Reconoció que quedó “marcado”, tras no conseguir el título frente a uno de sus principales rivales.

Para terminar con su intervención, Pabón dejó abierta la posibilidad de seguir con su carrera futbolística, aunque no dio mayores detalles al respecto: “Voy a prepararme bien y replantear si sigo jugando o no, pero en estos momentos quiero estar tranquilo”.